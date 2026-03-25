Kalisz. Młodzi pływacy trenują przed zawodami

Obóz ten potrwa do najbliższego piątku i zakończy się mocnym akcentem. Właśnie w piątek odbędą się zawody kontrolne. Będzie to dla naszych pływaków pierwszy start na długim basenie w tym sezonie i doskonały sprawdzian formy po 8 dniach bardzo ciężkiej pracy. Jeżeli chodzi o nasze plany startowe.

Trzynastolatkowie już w kwietniu wezmą udział w Międzywojewódzkich Drużynowych Mistrzostwach Polski. Z kolei starsi zawodnicy szlifują dyspozycją na lipcowe rocznikowe Mistrzostwa Polski Juniorów. Wystawimy ich na dystansach 50, 100 i 200 metrów w różnych stylach, co zależy już bezpośrednio od specjalizacji konkretnego pływaka.

Oczywiście obowiązuje u nas system kwalifikacji. Na rocznikowe mistrzostwa Polski pojadą ci zawodnicy, którzy zajmują wysokie miejsca w ogólnopolskich rankingach. Selekcja jest więc naturalna. Zależy nam, by nasi reprezentanci realnie walczyli o najwyższe lokaty w kraju w swoich kategoriach wiekowych.