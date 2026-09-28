Biznes i edukacja w jednym miejscu. Przed nami 9. Noc Zawodowców w Kaliszu

To wydarzenie zagościło w kalendarzu kaliskich imprez. Mowa o Nocy Zawodowców, która odbędzie się już po raz 9. 2 października warto zajrzeć do Hali Olimpia przy ul. Rzemieślniczej. Noc Zawodowców potrwa od 17.00 do 20.00. Na uczestników czeka sporo atrakcji.

To miejsce zamieni się w miejsce, w którym edukacja spotyka się z biznesem, gdzie młodzi ludzie, ich rodzice mogą zapoznać się z pełną ofertą kaliskich szkół branżowych, technicznych, ale też z tym, co pracodawcy mają do zaoferowania dalej po szkole młodym osobom – mówi Magdalena Sekura-Nowicka, dyrektor Centrum Wsparcia Rzemiosła Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu.

Noc Zawodowców to wydarzenie skierowane nie tylko do uczniów, ale również do ich rodziców.

Chcemy zaprosić wszystkich rodziców na bezpłatne warsztaty pod nazwą „Moje dziecko i jego przyszłość”. Gdzie chcemy w krótkich modułach półgodzinnych uświadamiać rodziców i też edukować w tym zakresie, jak ważne jest wsparcie tego młodego człowieka w dalszej drodze edukacyjno-zawodowej – dodaje Magdalena Sekura – Nowicka.

Uczestnicy mogą liczyć na szereg atrakcji. W programie przewidziane są m.in. pokazy zawodowców, zwiedzanie stoisk, czy występy artystyczne.

W tym roku do udziału w Nocy Zawodowców zgłosiło się aż 77 drużyn. Są to uczniowie klas siódmych, ósmych szkół podstawowych z Kalisza, ale też z powiatów kaliskiego, jarocińskiego, ostrzeszowskiego i kępińskiego. Każda drużyna składa się z czterech osób plus opiekun. Także robi nam się ponad 380 osób, a to już jest taka dość spora skala wydarzenia, co nas bardzo cieszy. Będzie też ponad 40 wystawców, w tym są to szkoły ponadpodstawowe, przedstawiciele biznesu, samorządów i instytucji, którzy zajmują się edukacją i rynkiem pracy – dodaje Agnieszka Wojciechowska, zastępca dyrektora CWRKDiZ.

Noc Zawodowców poleca Radio Eska.