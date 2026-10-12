Kalisz. Dołącz do drużyny Doktorów Clownów! Zachęcają wolontariusze

- Ja zawsze chciałam być wolontariuszem. To moje marzenie się spełniło. Odwiedzam te dzieci, one się śmieją i ja dzięki temu też jestem bardziej uśmiechnięta – mówi Doktor Pszczoła.

- Każda z nas ma swoje imię i swój strój. Ja jestem doktor Ciamajda. Potrafię dużo popsuć na oddziale, oczywiście pozytywnie. Wolontariat jest dla mnie taką formą spełnienia i tym, że tym dobrem mogę podzielić się z innymi.

- Nawet gdy my mamy gorszy czas, to po wejściu do sali, ta energia do nas wraca. Dzień staje się lepszy. – dodaje doktor Serduszko.