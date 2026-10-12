Kalisz. Pary zawirują znów w hali OSRiR. Przed nami 2. Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego [POSŁUCHAJ]

Szykuje się taneczna, sportowa rywalizacja w Kaliszu. 22 listopada - odbędzie się drugi Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego o Puchar Prezydenta Kalisza. ​Na parkiecie - w hali sportowej przy Łódzkiej - pojawią się tancerze z całej Polski, od maluchów po tancerzy dorosłych.

Będzie co podziwiać - zaprasza już dziś organizator Tobiasz Uniejewski.

Chcemy, żeby tutaj nasz region kalisko-ostrowski mógł zobaczyć po prostu na żywo, jak tancerze prezentują się na parkiecie, jakie to są piękne emocje do oglądania, jak pięknie sport łączy się ze sztuką. I właśnie w tym celu robimy ten event, tak żebyśmy mieli możliwość nie tylko w telewizorze zobaczyć jak to wygląda, czy na ekranie komputera, a zobaczyć to na żywo, bo to jest zupełnie inny odbiór. Co zatańczą? No więc taniec towarzyski, bo to jest właśnie nasz cel turnieju i ten rodzaj tańca, który chcemy tutaj oceniać i oglądać. W ramach tańca towarzyskiego wyróżniamy dwa style, czyli ten styl standardowy, klasyczny, elegancki można by powiedzieć bardziej, czyli walc angielski, tango, walc wiedeński, foxtrot, quickstep. No a te gorące klimaty, czyli latynoamerykańskie to pięć tańców takich jak czacza, samba, rumba, paso doble i jive, także będzie się działo.

To już druga odsłona turnieju - zaprasza organizator Tobiasz Uniejewski

W ubiegłym roku w Kaliszu było 200 startów, w tym roku organizatorzy chcą by było ich 250.

W tym roku też podobnie planujemy rozpocząć już od godzin porannych rundami kwalifikacyjnymi. O godzinie 18.00 ta najważniejsza część, na której będzie gościu Jan i Lenka Kliment, znani z "Tańca z Gwiazdami".

Dodaje Tobiasz Uniejewski.

Medialnym partnerem turnieju jest Radio Eska.