Szpital w Kaliszu znów na minusie. W ostatnim czasie placówka poniosła ponad 40 milionów złotych strat. Z czego 28 milionów złotych to premie regulaminowe, a 12 milionów złotych to nadwykonania NFZ. Od 2006 roku pracownicy etatowi otrzymywali do comiesięcznej wypłaty 25-procentowe premie. W sierpniu obniżono je do 20 procent. Sytuacja finansowa w szpitalu się zaostrza. A dyrekcja szuka rozwiązań.

Po pierwsze jeden ze składników to jest wynagrodzenie zasadnicze określone ustawą o minimalnym wynagrodzeniu. Dodatkowo są dodatki, jakim jest wysługa lat, dodatki funkcyjne, dodatkowe jakieś tam dodatki. Oczywiście szpital wypłaca, tak zwaną gratyfikację, czyli jubilatki. Jednym z elementów jest tak zwana premia regulaminowa, która jest od 2006 roku. Dużo razy się zmieniły ustawy i trzeba niestety podjąć rozmowy na temat znormalizowania ustawy i znormalizowania sposobu wynagradzania na dzisiejsze czasy – mówi Wojciech Michalik, szef „okrąglaka”.

Pracownicy nie zgadzają się z pomysłem dyrekcji.

- Obniżenie tej premii nie wpłynie na żadną poprawę kondycji finansowej szpitala.

- To jest składnik wynagrodzenia naszego podstawowego i my nie możemy się zgodzić, żeby nam to zabrano.

- Pracujemy ciężko i myślę, że wypracowałyśmy przez te lata tyle chociaż, żeby mieć godne wynagrodzenie. Jak teraz mamy godne wynagrodzenie to chce nam się je zmniejszyć. Nie podoba nam się to.

Na razie żadne decyzje nie zapadły.