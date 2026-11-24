Krew to lek, którego nie da się wyprodukować. Dlatego tak ważne jest, by się nią dzielić. 22-26 listopada to Dni Honorowego Krwiodawstwa PCK. Ten wyjątkowy czas warto uczcić np. oddając krew.

Jeżeli dawca odda jedną jednostkę krwi pełnej, to poprzez odpowiednie procedury związane z rozseparowaniem tej jednej jednostki można otrzymać jedną jednostkę koncentratu krwinek czerwonych, jedną jednostkę osocza oraz koncentrat krwinek płytkowych. Zatem zwyczajowo mówimy, że to jedno oddanie krwi ratuje trzy życia – mówi nam Małgorzata Tarnawska, dyrektor Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kaliszu.

Bon do Teatru za krew. Teatr im. Wojciecha Bogusławskiego włączył się w obchody Dni Honorowego Krwiodawstwa PCK. Osoby, które w tych dniach podzielą się cząstką siebie, mogą liczyć na niespodzianki.

Kaliski Teatr im. Wojciecha Bogusławskiego stale z nami współpracuje, a w tych szczególnych dniach dodatkowo również wspiera tutaj działalność naszych krwiodawców. Osoby, które w tych dniach nas odwiedzą mogą liczyć na bon do Teatru oraz na słodycze. Wszystkie osoby chętne, które zechcą krew oddać, bardzo serdecznie zapraszamy do Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kaliszu oraz oddziałów terenowych – dodaje Małgorzata Tarnawska.