12 i 13 grudnia warto się wybrać na Główny Rynek w Kaliszu, gdzie odbędzie się impreza charytatywna. Podczas wydarzenia zbierane będą pieniądze na wsparcie psychologiczne osób chorych na raka. Jak się okazuje z takie pomocy korzysta nawet 200 osób rocznie.

Gramy na wsparcie punktu psychoonkologicznego, gdzie osoby, które leczą się na raka oraz ich rodziny dostają od ponad 14 lat darmową pomoc od Fundacji Bread of Life za środki pochodzące z 1%. Dlatego w tym roku chcieliśmy jubileuszową edycję dedykujemy właśnie na prowadzenie tego punktu. Widzimy, że z roku na rok tych osób jest coraz więcej – mówi Tomasz Jeżyk, szef Fundacji Bread of Life z Kalisza.

Organizatorzy szykują mnóstwo atrakcji. Będą stoiska z rękodziełem, licytacje i koncerty.

Pierwszego dnia na finał będzie świetna rockowa kapela Łojciec & Syn. I to jest rock i metal. Nawiązanie do klasyki rocka i metalu lat dziewięćdziesiątych, ale z przymrużeniem oka i z olbrzymim humorem. Natomiast finał całego wydarzenia, czyli w niedzielę o godzinie dziewiętnastej trzydzieści, to jest wielka niespodzianka dla Kaliszan, wystąpi Arka Noego. Oczywiście nie zapominamy o artystach lokalnych, bo to są osoby, które przychodzą chętnie, robią to za darmo, bez względu na pogodę, przygotowują specjalne programy, więc my chylimy czoła. Bardzo fajnie, że z nami współpracują tyle lat i można po prostu na nich polegać – mówi Iwona Mikusińska, która odpowiada za część artystyczną.

Autor: organizatorzy/ Materiały prasowe

Wydarzenie poleca Radio Eska :)