PCK w Kaliszu zaprasza na Powszechne Warsztaty Ochrony Ludności

Jak przygotować się na sytuacje kryzysowe, jak zgromadzić niezbędne zapasy czy jak udzielać pierwszej pomocy. Tego wszystkiego będzie można dowiedzieć się podczas Powszechnych Warsztatów Ochrony Ludności. Zajęcia organizuje Polski Czerwony Krzyż. Pierwsze spotkanie już 1 września. Warsztaty będą odbywać się raz w tygodniu i potrwają do końca roku.

Celem warsztatów jest zwiększenie odporności społecznej poprzez praktyczne przygotowanie mieszkańców do rozpoznawania zagrożeń, właściwego reagowania w sytuacjach kryzysowych, udzielania pierwszej pomocy, przygotowania do ewakuacji oraz budowania postaw odpowiedzialności i współpracy na rzecz bezpieczeństwa lokalnych społeczności – mówi Aleksandra Wysocka, z PCK w Kaliszu.

Warsztaty są otwarte dla wszystkich, zarówno mieszkańców, jak i przedstawicieli instytucji oraz organizacji. Zajęcia będą teoretyczno-praktyczne.

Każdy będzie miał możliwość pracy z fantomem oraz będzie miał przedstawione podstawowe informacje na temat pierwszej pomocy. Jak się zachować w sytuacjach zagrażających, kryzysowych, jak odczytywać informacje, reagować na sygnały dźwiękowe i wszystkie inne, które mogą wystąpić podczas zdarzeń kryzysowych – dodaje Aleksandra Wysocka.

By wziąć udział w zajęciach, trzeba się wcześniej zapisać. Można to zrobić telefonicznie: 62 502 68 77 lub mailowo: [email protected]