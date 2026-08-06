Czad może być niebezpieczny również latem! Przypominają strażacy z Kalisza

Marta Rajewska
2026-08-06 10:12

Czad może być niebezpieczny nie tylko zimą, ale również latem. Przypominają Strażacy z Kalisza. Warto wyposażyć się w czujkę tlenku węgla.

Czujnik czadu
Autor: Marta Rajewska/ Archiwum prywatne

Tlenek węgla stwarza zagrożenie nie tylko w okresie zimowym, grzewczym, ale również latem. Od początku czerwca Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu odnotowała 20 zdarzeń związanych z występowaniem tego niebezpiecznego dla zdrowia i życia człowieka gazu.

Wysoka temperatura, która panuje na zewnątrz sprawia, iż zmniejsza się ciąg kominowy oraz następuje nieprawidłowe odprowadzanie spalin.

Mówi nam mł. kpt. Jakub Pietrzak, rzecznik kaliskich strażaków i dodaje, że warto wyposażyć się w czujkę tlenku węgla.

To urządzenie odpowiednio szybko ostrzeże nas przed niebezpieczeństwem i pozwoli ochronić nasze zdrowie, a nawet życie. Należy również pamiętać o wietrzeniu pomieszczeń. To również powoduje dostęp tlenu i chroni przed emisją tlenku węgla.

Numer alarmowy to 112.

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