Kalisz. Bazgrał sprayem po ścianach, a w domu miał narkotyki. 15-latek wpadł w ręce policjantów

Policjanci z Ogniwa do spraw Nieletnich ustalili i zatrzymali 15-latka, który namalował napis na ścianie jednego z budynków w centrum miasta. Funkcjonariusze wytypowali sprawcę i dotarli do jego miejsca zamieszkania. Podczas przeszukania policjanci zabezpieczyli puszkę z farbą, której nastolatek użył do wykonania graffiti. Na tym jednak sprawa się nie zakończyła.

W trakcie czynności funkcjonariusze w miejscu zamieszkania 15-latka ujawnili również blisko 100 gramów suszu roślinnego, którego wstępne badanie testerem narkotykowym wykazało obecność THC, który odpowiada za działanie psychotropowe marihuany. Zabezpieczony susz trafił do policyjnego depozytu – informuje podkom. Anna Jaworska-Wojnicz, rzeczniczka policji w Kaliszu.

15-latek usłyszał zarzuty popełnienia czynów karalnych. Zgromadzony przez policjantów Ogniwa do spraw Nieletnich materiał dowodowy zostanie już wkrótce przekazany do sądu rodzinnego, który zdecyduje o dalszych konsekwencjach wobec nieletniego. Letnie miesiące, brak szkolnych obowiązków i chęć zaimponowania rówieśnikom to najczęstsze powody, dla których młodzi ludzie eksperymentują z narkotykami, dopalaczami czy alkoholem. Często zaczyna się od niewinnego wyjścia ze znajomymi, a kończy tragedią lub poważnymi problemami z prawem. Dlatego policjanci apelują do rodziców i opiekunów.

Alarmujemy i przypominamy to właśnie uwaga opiekunów może uratować dziecko przed błędem rzutującym na całe życie. Prosimy, o codzienną czujność. Zawracajcie uwagę na każdą nagłą zmianę w zachowaniu dzieci, interesujcie się ich planami na wolne popołudnia i wieczory, rozmawiajcie z nimi po powrocie do domu – dodaje policjantka.

Reagujcie na każdy niepokojący sygnał, zanim będzie za późno.