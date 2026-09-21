Zmodernizowane boisko przy Szkole Podstawowej Sióstr Nazaretanek w Kaliszu już otwarte ZDJĘCIA

Zmodernizowane boisko przy Szkole Podstawowej Sióstr Nazaretanek w Kaliszu już otwarte. Uczniowie będą korzystać z boiska podczas zajęć sportowych i codziennej aktywności.

Jest to dla nas wielki sukces, po pierwsze współpracy z rodzicami, którzy dbają bardzo o swoje dzieci i chcą, żeby te dzieci dobrze się czuły. Nasze boisko miało 23 lata, więc już było wysłużone. Teraz mamy piękną nową nawierzchnię. Myślę, że to będzie czas dla naszych dzieci, które będą rozwijały swoje pasje, będą się uczyły gry fair play i no po prostu hartowały ducha - mówi siostra Maksymiliana Magdalena Dojcz, dyrektor szkoły.

Boisko będzie służyło do gry w piłkę nożną i koszykówkę. Zmodernizowana została także bieżnia.