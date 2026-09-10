Większe bezrobocie w Kaliszu i powiecie

Pod koniec sierpnia 2026 liczba osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kaliszu wyniosła 3208 osób. W porównaniu do sierpnia 2025 to wzrost o 334 osoby.

Jeśli chodzi o osoby zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy to mamy 1653 kobiety i 1555 mężczyzn – mówi Artur Szymczak, szef kaliskiego pośredniaka.

Duże cięcia w Funduszu Pracy powodują, że brakuje środków na staże, szkolenia, czy rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej.

W ubiegłym roku mieliśmy ponad 6 milionów złotych, natomiast w tym roku mamy z rezerwą tylko 1,5 miliona złotych – dodaje Artur Szymczak.

Stopa bezrobocia w Kaliszu wynosi obecnie 4,6% w powiecie kaliskim 4,2%.