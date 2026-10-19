Złoto Barbarzyńców w Muzeum Okręgowym Ziemi Kaliskiej

Złoto Barbarzyńców to wystawa, która opowiada historię odkrycia, rozproszenia i zniszczenia jednego z najwspanialszych, najcenniejszych depozytów z okresu wędrówek ludów w Europie. To również opowieść o drobiazgowym śledztwie, dzięki któremu udało się ustalić zawartość tego depozytu i moment jego ukrycia. Skarb został zakopany w połowie V wieku, a został odkryty najprawdopodobniej jesienią 1926 roku.

Zawierał co najmniej 6 złotych medalionów rzymskich. Dwa z nich to były barbarzyńskie naśladownictwa. Największy medalion o wadze prawie 800 gramów został porąbany i sprzedany do przetopienia w cenie złomu na słynnej ulicy Nalewki w Warszawie. Skarb oprócz tego zawierał złotą figurkę ludzką, złoty sygnet, złotą zawieszkę pierścieniowatą, dwa brakteaty germańskie, kilkadziesiąt bądź kilkaset złotych paciorków. Około 3 tysiące denarów z I-II wieku, a także solidy z IV wieku. Zawierał również srebrną, pozłacaną klamrę z kolcem w kształcie głowy zwierzęcia zdobioną takim ornamentem reliefowym – mówi Marcin Magdziński, dyrektor Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej.

Poszczególne elementy tego skarbu rozproszone są po całym świecie. Znajdują się m.in. w Warszawie, Berlinie, a nawet w Nowym Jorku.

Dlatego żeby móc pokazać skarb złoto barbarzyńców i to, co z tego skarbu z Zagorzyna znamy, zdecydowaliśmy się na to, żeby te rzeczy, które istnieją fizycznie gdzieś w świecie na podstawie jak najlepszych fotografii, skanów odtworzyć, odwzorować. Bo prawda jest taka, że jest to jedyna możliwość, by móc faktycznie do tego skarbu dzisiaj się odnieść – dodaje Michał Antoniak, kurator wystawy.

Na wystawie zaprezentowany zostanie również skarb z Turku, który został odkryty w 2015 roku podczas badań archeologicznych w trakcie budowy obwodnicy Ostrowa Wielkopolskiego.

To jednak nie koniec. Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej po raz pierwszy pokaże złoty naszyjnik ze Zbierska odkryty przez Stowarzyszenie Poszukiwaczy Śladów Historii Denar.

Wystawę poleca Radio Eska.

Autor: mraj/ Archiwum prywatne