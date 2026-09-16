Zamordował znajomą, a potem wyprowadzał jej psa na spacer. Jej ciało znaleziono po kilkunastu dniach

Marta Rajewska
2026-09-16 12:28

Zadał znajomej 17 ciosów nożem i pozostawił ją w mieszkaniu. Do dramatu doszło w Kaliszu w 2025 roku. Ciało kobiety znaleziono kilkanaście dni później. W tym czasie oskarżony codziennie wyprowadzał na spacer psa ofiary.

Oskarżony o zabójstwo Piotr K. siedzi na ławie oskarżonych w sądzie. O procesie przeczytasz na portalu Eska Kalisz.
Autor: Marta Rajewska/ Archiwum prywatne Przed Sądem Okręgowym w Kaliszu ruszył proces ws. zabójstwa 53-latki

W środę, 16 września Przed Sądem Okręgowym w Kaliszu ruszył proces w głośnej sprawie zabójstwa 53-latki. Do dramatu doszło w maju 2025 roku w jednym z mieszkań przy ul. Górnośląskiej. Ciało kobiety znaleziono kilkanaście dni później, gdy sąsiedzi zaczęli się niepokoić nieprzyjemnym zapachem wydobywającym się z mieszkania. W sprawie zatrzymano 62-letniego znajomego kobiety. 

W nieustalonym dniu maja 2025 roku w Kaliszu, nie później niż w dniu 30 maja 2025 roku w Kaliszu, działając z zamiarem bezpośrednim pozbawienia jej życia, zadał jej przy użyciu noża o długości całkowitej 31,5 cm długości, ostrza 20 cm i szerokości 4 cm w najszerszym miejscu, 17 ran kłutych w okolicę jamy brzusznej – mówi prokurator Kamila Jabłońska-Rosik.

Oskarżony przyznał się do winy i przed Sądem przeprosił bliskich zamordowanej. Piotr K., tłumaczył, że ma zaburzenia osobowości. Powiedział również, że nie chciał tego zrobić.

Mężczyźnie grozi dożywocie.

Zamordował znajomą, a potem wyprowadzał jej psa na spacer. Przed Sądem Okręgowym w Kaliszu ruszył proces w głośnej sprawie
Autor: Marta Rajewska/ Archiwum prywatne Przed Sądem Okręgowym w Kaliszu ruszył proces ws. zabójstwa 53-latki
Zamordował znajomą, a potem wyprowadzał jej psa na spacer. Przed Sądem Okręgowym w Kaliszu ruszył proces w głośnej sprawie
Autor: Marta Rajewska/ Archiwum prywatne Przed Sądem Okręgowym w Kaliszu ruszył proces ws. zabójstwa 53-latki

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