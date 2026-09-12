Akcja strażaków przy Górnośląskiej w Kaliszu. Ewakuowano 21 osób

Do pożaru doszło dziś około godziny 15:00.

Od godziny 15:00 kaliscy strażacy prowadzą działania w Kaliszu przy ulicy Górnośląskiej, gdzie doszło do pożaru jednego z mieszkań w budynku wielorodzinnym. Strażacy zabezpieczyli miejsce zdarzenia. Rozpoczęła się akcja gaśnicza. W sumie ewakuowano 21 osób. Na szczęście nikt nie ucierpiał - mówi Jacek Bartczak ze straży pożarnej w Kaliszu.

W akcji bierze udział osiem zastępów Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej. Działania służb nadal trwają. Na razie nie wiadomo, co było przyczyną pożaru.