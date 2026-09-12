Akcja strażaków przy Górnośląskiej w Kaliszu. Ewakuowano 21 osób

Jagoda Mośpan
Jagoda Mośpan
2026-09-12 16:20

Osiem zastępów straży pożarnej działa przy ulicy Górnośląskiej w Kaliszu. W jednym z mieszkań w kamienicy pojawił się ogień. Z budynku ewakuowano 21 osób.

pożar Górnośląska
Autor: Marta Rajewska

Do pożaru doszło dziś około godziny 15:00. 

Od godziny 15:00 kaliscy strażacy prowadzą działania w Kaliszu przy ulicy Górnośląskiej, gdzie doszło do pożaru jednego z mieszkań w budynku wielorodzinnym. Strażacy zabezpieczyli miejsce zdarzenia. Rozpoczęła się akcja gaśnicza. W sumie ewakuowano 21 osób. Na szczęście nikt nie ucierpiał - mówi Jacek Bartczak ze straży pożarnej w Kaliszu.

W akcji bierze udział osiem zastępów Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej. Działania służb nadal trwają. Na razie nie wiadomo, co było przyczyną pożaru.

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