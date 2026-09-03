Bezpieczne grzybobranie to podstawa! Sanepid w Kaliszu przypomina o podstawowych zasadach

Rozpoczyna się ulubiony czas dla grzybiarzy. Wybierając się do lasu, należy pamiętać o kilku podstawowych zasadach. Przede wszystkim zbieramy te grzyby, których jesteśmy pewni.

Jeśli chodzi o takie bezpieczne grzybobranie, to proszę pamiętać, że wybieramy się zawsze z przewiewnym koszykiem. Nie zbieramy grzybów do foliowych reklamówek, czy plastikowych, nieprzewiewnych pojemników. Grzyby mają swoją wilgotność i źle przechowywane mogą stać się grzybami niejadalnymi.

Mówi ESCE Maria Wiśniewska, klasyfikator grzybów w Sanepidzie w Kaliszu i dodaje, że jeśli nie jesteśmy pewni jakie grzyby zebraliśmy, możemy skorzystać z pomocy specjalisty.

Można się z grzybami do nas zawsze zgłosić, tylko trzeba pamiętać, że my robimy ocenę grzybów, które widzimy, czyli trzeba przyjść ze wszystkimi grzybami zebranymi. Nie może to być tak, że przynosimy jednego grzyba i mówimy, że każdy inny, który został w domu jest identyczny. Grzyby, proszę pamiętać, przynosimy zawsze w całości, czyli musi być i kapelusz, i trzon grzyba.

Specjaliści w Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Kaliszu dostępni są od poniedziałku do piątku od 08.00 do 10.00 oraz od 13.30 do 14.30.