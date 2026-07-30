Pleszew. Mężczyzna zabarykadował się w mieszkaniu i rzucał koktajlami mołotowa w strażaków

Akcja policji w miejscowości Dobra Nadzieja pod Pleszewem. W mieszkaniu zabarykadował się 62-letni mężczyzna. Negocjacje z 62-latkiem trwały kilka godzin. Jako pierwsi na miejscu pojawili się strażacy.

Mężczyzna wyrzucił przez okno w ich kierunku hełm, który się palił oraz tzw. koktajle Mołotowa. Z domu wydobywał się dym. Mężczyzna nie chciał opuścić mieszkania. O zdarzeniu zostali powiadomieni policjanci z KPP w Pleszewie, zespół negocjacyjny z KWP w Poznaniu oraz samodzielny pododdział kontrterrorystyczny Policji z Poznania i z Łodzi. 62-latek odmawiał jakiekolwiek pomocy i chęci współpracy – mówi asp. szt. Monika Kołaska, rzeczniczka policji w Pleszewie.

Policjanci siłą weszli do mieszkania. Na szczęście nikomu nic się nie stało. 62-latek odpowie za czynną napaść na funkcjonariusza publicznego.