To miał być strzał ostrzegawczy. Przed Sądem w Kaliszu ruszył proces ws. 62-latka, który strzelił do żony i podpalił dom

To miał być strzał ostrzegawczy. Przed Sądem w Kaliszu ruszył proces 62-letniego Mirosława G., który strzelał do swojej żony a potem podpalił dom. Do dramatycznych zdarzeń doszło w październiku 2025 roku w Śliwnikach w powiecie ostrowskim.

Autor: mraj/ Archiwum prywatne