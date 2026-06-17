Tragedia w Kaliszu. W bramie znaleziono zwłoki 36-letniego mężczyzny

Anna Kisiel
Anna Kisiel
2026-06-17 11:20

Dramatyczne zdarzenie w centrum Kalisza. W jednej z bram przy ulicy Browarnej znaleziono ciało 36-letniego mężczyzny. Na miejsce wezwano służby ratunkowe, jednak mimo podjętej reanimacji życia mieszkańca powiatu pleszewskiego nie udało się uratować.

Radiowóz i taśma policyjna
Autor: Wygenerowane przez AI

Jak informuje „Fakt”, do tragedii doszło we wtorek, 16 czerwca po południu na Starym Mieście w Kaliszu. Służby otrzymały zgłoszenie o mężczyźnie leżącym w bramie przy ul. Browarnej.

Na miejsce natychmiast skierowano ratowników medycznych. Podjęto próbę reanimacji, jednak okazała się ona nieskuteczna.

W bramie przy ul. Browarnej znaleziono ciało 36-letniego mężczyzny. Jeszcze próbowano go reanimować, niestety bezskutecznie. Na miejscu pracują policjanci, powiadomiony został też prokurator. Ofiara to mieszkaniec powiatu pleszewskiego – przekazała „Faktowi” podkom. Anna Jaworska-Wojnicz, rzeczniczka Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu.

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Policjanci pod nadzorem prokuratora wyjaśniają okoliczności śmierci mężczyzny. Jak podkreśla rzeczniczka, na obecnym etapie postępowania nic nie wskazuje na udział osób trzecich.

Ustalamy dokładne okoliczności tego zdarzenia. Wstępnie możemy mówić o zgonie z przyczyn naturalnych, ale to początkowe ustalenia. Na razie nie stwierdzono udziału osób trzecich – podkreśliła w rozmowie z „Faktem” Jaworska-Wojnicz.

Śledczy będą teraz ustalać dokładny przebieg zdarzeń i przyczynę śmierci 36-latka. Na razie wstępne ustalenia wskazują, że mogło dojść do zgonu z przyczyn naturalnych.

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