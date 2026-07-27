Kalisz. Matura poprawkowa z matematyki. Uniwersytet Kaliski organizuje bezpłatny kurs przygotowawczy

Zajęcia odbędą się w dniach od 3 do 7 sierpnia w w Collegium Oecologicum na kampusie Uniwersytetu Kaliskiego przy ul. Poznańskiej 201–205 w Kaliszu. Na zajęcia obowiązują zapisy. Można to zrobić TUTAJ

Na Uniwersytecie Kaliskim pracują znakomici wykładowcy, którzy od lat pomagają młodym ludziom osiągać sukcesy. Chcemy wykorzystać ich wiedzę i doświadczenie, aby wesprzeć maturzystów przed poprawkowym egzaminem z matematyki. Wierzę, że ten kurs pomoże uczestnikom zdać maturę i rozpocząć wymarzone studia. Tego z całego serca wszystkim życzę – mówi prof. Andrzej Wojtyła, rektor uczelni.

Zajęcia potrwają od poniedziałku do piątku w godzinach od 11.00 do 14.00. Uczestnicy będą pracować na zadaniach maturalnych.