Kalisz. Matura poprawkowa z matematyki. Uniwersytet Kaliski organizuje bezpłatny kurs przygotowawczy

Marta Rajewska
2026-07-27 7:40

Będzie można przygotować się do matury poprawkowej z matematyki. Uniwersytet Kaliski zaprasza na bezpłatny kurs przygotowawczy dla maturzystów, którzy w sierpniu przystąpią do poprawki.

Uniwersytet Kaliski
Autor: mraj/ Archiwum prywatne Uniwersytet Kaliski

Zajęcia odbędą się w dniach od 3 do 7 sierpnia w w Collegium Oecologicum na kampusie Uniwersytetu Kaliskiego przy ul. Poznańskiej 201–205 w Kaliszu. Na zajęcia obowiązują zapisy. Można to zrobić TUTAJ

Na Uniwersytecie Kaliskim pracują znakomici wykładowcy, którzy od lat pomagają młodym ludziom osiągać sukcesy. Chcemy wykorzystać ich wiedzę i doświadczenie, aby wesprzeć maturzystów przed poprawkowym egzaminem z matematyki. Wierzę, że ten kurs pomoże uczestnikom zdać maturę i rozpocząć wymarzone studia. Tego z całego serca wszystkim życzę – mówi prof. Andrzej Wojtyła, rektor uczelni.

Zajęcia potrwają od poniedziałku do piątku w godzinach od 11.00 do 14.00. Uczestnicy będą pracować na zadaniach maturalnych. 

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Pytanie 1 z 10
Suma kątów wewnętrznych w dowolnym trapezie wynosi:

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