Są zarzuty dla kierowcy, który spowodował śmiertelny wypadek. Zginęła 74-latka!

Do wypadku doszło w sobotę, 15 sierpnia wieczorem w Oszczeklinie w powiecie kaliskim. 74-latka wracała z dożynek. 28-letni kierowca audi a6 uderzył w prawidłowo idącą kobietę, a następnie oddalił się z miejsca zdarzenia. Funkcjonariusze z Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu we wtorek, 18 sierpnia zatrzymali 28-letniego obywatela Ukrainy i jego rodaczkę. Kobieta miała go ukrywać i pomagać mu w zacieraniu śladów. Kierowca audi usłyszał zarzuty.

Na podstawie zgromadzonego dotychczas materiału ustalono, że 28-latek w dniu 15 sierpnia tego roku kierując samochodem osobowym marki Audi A6 po wyprzedzeniu innego pojazdu stracił panowanie nad tym prowadzonym przez siebie. Gwałtownie zjechał na prawą stronę uderzając tutaj niestety w prawidłowo idącą pieszą, która doznała obrażeń ciała skutkujących jej zgonem. Następnie mężczyzna zbiegł z miejsca zdarzenia przed poddaniem go przez uprawniony organ badaniu w celu ustalenia w organizmie zawartości alkoholu lub obecności środka odurzającego. Jak ustalono mężczyzna następnie usiłował zatrzeć ślady dokonując zakupu poprzez internet lusterka, który zamierzał zamontować miejsce uszkodzonego właśnie w wyniku tego tragicznego zdarzenia – mówi nam Maciej Meler, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim.

Mężczyzna przyznał się do winy i złożył wyjaśnienia. Kobieta, która jechała z 28-latkiem i go ukrywała nie usłyszała jeszcze zarzutów. Prokurator wystąpił do Sądu Rejonowego w Kaliszu z wnioskiem o tymczasowy areszt dla kierowcy. Aktualnie trwa rozpoznanie tego wniosku. Za spowodowanie śmiertelnego wypadku i ucieczkę grozi od 5 do 20 lat pozbawienia wolności.