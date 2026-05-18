Rozpoczął się 13. Kaliski Tydzień Zdrowia ZDJĘCIA

Od 17 do 22 maja w Kaliszu trwa Tydzień Zdrowia. Wydarzenie organizuje Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kaliszu. Przez tydzień przedszkolaki, uczniowie oraz seniorzy będą brali udział w różnych konkursach, konkurencjach sportowych i quizach promujących zdrowy tryb życia.
Bardzo się cieszę, że łączymy taką szeroką gamę wiekową osób. Od profilaktyki trzeba zacząć, żeby w ogóle zacząć myśleć o własnym zdrowiu – mówi Elżbieta Wojtyła, z Sanepidu w Kaliszu.
O tym, że warto dbać o zdrowie, przekonują seniorzy.
- Ćwiczenia rozciągające, joga. Odpowiednia dieta. Mniej cukru.
- Budowanie relacji, bliskości z otoczeniem, z osobami. Bo to też przedłuża żywotność.
- Ja lubię gimnastykę. Stosuję specjalną dietę. Mam 82 lata.
PROGRAM KALISKIEGO TYGODNIA ZDROWIA
Wtorek – 19 maja
godz. 9.30–12.00 – Olimpiada Przedszkolaka.
Środa – 20 maja
Dzień uczniów szkół podstawowych:
godz. 9.45–12.30 – konkurencje sportowe,
godz. 10.00–10.45 – quizy wiedzy.
Czwartek – 21 maja
Dzień uczniów szkół ponadpodstawowych:
godz. 9.45–12.30 – konkurencje sportowe,
godz. 10.00–10.45 – quizy wiedzy.
Piątek – 22 maja uroczyste podsumowanie XIII Kaliskiego Tygodnia Zdrowia 2026 oraz wręczenie nagród laureatom konkursów, quizów wiedzy i konkurencji sportowych.
Konkursy i aktywności
Dla przedszkolaków
- konkurs na plakat „Zdrowy Talerz Przedszkolaka”,
- udział w Olimpiadzie Przedszkolaka.
Dla uczniów szkół podstawowych
- klasy I–III – konkurs plastyczny „Zdrowe płuca – szczęśliwe dziecko”,
klasy IV–V – konkurs komiksowy „Bieg po zdrowie – świadomie wybieram życie bez nałogów”,
klasy VI–VIII – konkurs „Trzymaj Formę – Folder Trasy Rowerowej”,
quizy wiedzy i konkurencje sportowe.
Dla uczniów szkół ponadpodstawowych - projekt multimedialny „Miłość bez nałogów”,
- quizy wiedzy,
- konkurencje sportowe.
Dla osób powyżej 20. roku życia - marsz Nordic Walking z instruktorem,
- konkurs plastyczny „Zdrowy i Aktywny Senior”.
Dla wszystkich uczestników - konkurs na ilustracje do kalendarza profilaktycznego na rok 2027.
