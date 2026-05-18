Rozpoczął się 13. Kaliski Tydzień Zdrowia ZDJĘCIA

Od 17 do 22 maja w Kaliszu trwa Tydzień Zdrowia. Wydarzenie organizuje Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kaliszu. Przez tydzień przedszkolaki, uczniowie oraz seniorzy będą brali udział w różnych konkursach, konkurencjach sportowych i quizach promujących zdrowy tryb życia.

Bardzo się cieszę, że łączymy taką szeroką gamę wiekową osób. Od profilaktyki trzeba zacząć, żeby w ogóle zacząć myśleć o własnym zdrowiu – mówi Elżbieta Wojtyła, z Sanepidu w Kaliszu.

O tym, że warto dbać o zdrowie, przekonują seniorzy.

- Ćwiczenia rozciągające, joga. Odpowiednia dieta. Mniej cukru. - Budowanie relacji, bliskości z otoczeniem, z osobami. Bo to też przedłuża żywotność. - Ja lubię gimnastykę. Stosuję specjalną dietę. Mam 82 lata.

PROGRAM KALISKIEGO TYGODNIA ZDROWIA

Wtorek – 19 maja

godz. 9.30–12.00 – Olimpiada Przedszkolaka.

Środa – 20 maja

Dzień uczniów szkół podstawowych:

godz. 9.45–12.30 – konkurencje sportowe,

godz. 10.00–10.45 – quizy wiedzy.

Czwartek – 21 maja

Dzień uczniów szkół ponadpodstawowych:

godz. 9.45–12.30 – konkurencje sportowe,

godz. 10.00–10.45 – quizy wiedzy.

Piątek – 22 maja uroczyste podsumowanie XIII Kaliskiego Tygodnia Zdrowia 2026 oraz wręczenie nagród laureatom konkursów, quizów wiedzy i konkurencji sportowych.

Konkursy i aktywności

Dla przedszkolaków

- konkurs na plakat „Zdrowy Talerz Przedszkolaka”,

- udział w Olimpiadzie Przedszkolaka.

Dla uczniów szkół podstawowych

- klasy I–III – konkurs plastyczny „Zdrowe płuca – szczęśliwe dziecko”,

klasy IV–V – konkurs komiksowy „Bieg po zdrowie – świadomie wybieram życie bez nałogów”,

klasy VI–VIII – konkurs „Trzymaj Formę – Folder Trasy Rowerowej”,

quizy wiedzy i konkurencje sportowe.

Dla uczniów szkół ponadpodstawowych - projekt multimedialny „Miłość bez nałogów”,

- quizy wiedzy,

- konkurencje sportowe.

Dla osób powyżej 20. roku życia - marsz Nordic Walking z instruktorem,

- konkurs plastyczny „Zdrowy i Aktywny Senior”.

Dla wszystkich uczestników - konkurs na ilustracje do kalendarza profilaktycznego na rok 2027.