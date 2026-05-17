Za nami 66. Kaliskie Spotkania Teatralne. Kto zdobył nagrody?

To był teatralny maraton. Widzowie mieli okazję obejrzeć aż dziewiętnaście różnorodnych spektakli. W sobotę, 16 maja poznaliśmy zwycięzców tegorocznych Kaliskich Spotkań Teatralnych. Nagroda Grand Prix trafiła do Juliusza Chrząstowskiego z Narodowego Starego Teatru w Krakowie za rolę Johana w spektaklu „Sceny z życia małżeńskiego”.

Pan Juliusz Chrząstowski zrobił tak niezwykłą rolę, która została z nami i będzie chyba z nami długo. To był spektakl, który otwierał festiwal i jest to rola niezapomniana, jest to rola niezwykle trudna, jest to rola, która wymaga niezwykłej odwagi, warsztatu i talentu – mówi Anna Smołowik, jurorka.

Jury przyznało również inne nagrody i wyróżnienia.

Honorowa Nagroda im. Maciej Prusa dla Najlepszego Reżysera 66. Kaliskich Spotkań Teatralnych dla Katarzyny Minkowskiej za reżyserską pracę z aktorami w spektaklu „Sceny z życia małżeńskiego” z Narodowego Starego Teatru im. Heleny Modrzejewskiej w Krakowie.

Ponadto jury postanowiło przyznać dwie specjalne nagrody honorowe za aktorską pracę zespołową:

Aktorkom i aktorom spektaklu „Sceny z życia małżeńskiego” z Narodowego Starego Teatru im. Heleny Modrzejewskiej w Krakowie, w składzie:

Natalia Kaja Chmielewska

Magda Grąziowska

Ewa Kaim

Anna Radwan

Łukasz Szczepanowski

Szymon Czacki

Juliusz Chrząstowski

Michał Majnicz

Aktorkom i aktorom spektaklu „Uroczystość” z Teatru Ludowego w Krakowie, w składzie:

Piotr Pilitowski

Marta Bizoń,

Piotr Franasowicz,

Patryk Palusiński,

Justyna Litwic,

Roksana Lewak,

Vitalik Havryla,

Stanisław Berny,

Małgorzata Krzysica,

Maria Chojnacka,

Antoni Włosowicz

Paweł Kumięga

Ryszard Starosta

Michalina Dworzaczek

Piotr Piecha

Tadeusz Łomnicki

Małgorzata Kochan

Jacek Wojciechowski

Jagoda Pietruszkówna

Krzysztof Górecki

Barbara Szałapak

Nagrodę Specjalną ufundowaną przez klinikę Kalmedica, voucher o wartości do 25 000 złotych na zabieg korekcji wzroku otrzymuje Malwina Brych za rolę Pauliny Salas w spektaklu „Śmierć i dziewczyna” w reżyserii Jarosława Tumidajskiego z Teatru im. Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu.

Jury postanowiło przyznać siedem równorzędnych wyróżnień aktorskich po 2 tysiące zł.

-Wyróżnienie Aktorskie dla Karoliny Charkiewicz za rolę Sary w spektaklu „Mój syn chodzi, tylko trochę wolniej” w reżyserii Iwony Kempy z Teatru Ateneum im. Stefana Jaracza w Warszawie.

-Wyróżnienie Aktorskie dla Marii Chojnackiej za rolę Pii w spektaklu „Uroczystość” w reżyserii Małgorzaty Bogajewskiej z Teatru Ludowego w Krakowie.

-Wyróżnienie Aktorskie dla Dawida Dziarkowskiego za rolę Adolfa Dymszy w spektaklu „Król komedii” w reżyserii Marty Miłoszewskiej z Teatru Komedia w Warszawie.

-Wyróżnienie Aktorskie dla Marty Herman za rolę Astrid w spektaklu „Ellen Babić” w reżyserii Piotra Biedronia z Teatru Nowego im. Izabelli Cywińskiej w Poznaniu.

-Wyróżnienie Aktorskie dla Justyny Kowalskiej za role: Any Velasco, Iriny, Złej Czarownicy z Zachodu, Dyrektorki Teatru Narodowego, Rebeki, Żony Autora, Merche, Ángeles, Narratorki - w spektaklu „Zaćmienie w dwóch aktach” w reżyserii Grzegorza Małeckiego z Teatru Narodowego w Warszawie.

-Wyróżnienie Aktorskie dla Mateusza Łasowskiego za rolę Tony'ego w spektaklu „Malexander 2.0” w reżyserii Rafała Sabary wyprodukowanego przez Stowarzyszenie Wątki Sztuki oraz Teatr Powszechny im. Zygmunta Hubnera w Warszawie.

-Wyróżnienie Aktorskie dla Aleksandry Samelczak za rolę Kaliny w spektaklu „Pigmalion” w reżyserii Mikity Iłynczyka z Teatru Polskiego w Poznaniu.

Nagrodę im. Ignacego Lewandowskiego za wybitną rolę epizodyczną w wysokości 3 tysięcy złotych dla Małgorzaty Kochan za rolę Inge w spektaklu „Uroczystość” w reżyserii Małgorzaty Bogajewskiej z Teatru Ludowego w Krakowie.

Specjalną Nagrodę Aktorską w wysokości 4 tysięcy złotych, ufundowaną przez właścicieli „Pałacu Tłokinia” Angelikę i Piotra Mazek dla „aktora na początku drogi artystycznej” - Antoniemu Włosowiczowi za rolę Pianisty Kima w spektaklu „Uroczystość” w reżyserii Małgorzaty Bogajewskiej z Teatru Ludowego w Krakowie.

Nagroda im. Jacka Woszczerowicza – Nagroda Sekcji Teatrów Dramatycznych Związku Artystów Scen Polskich ufundowana z funduszy SKE – Kultura w wysokości 5 tysięcy złotych - dla Roberta Ciszewskiego za rolę Brytanika w spektaklu „Brytanik” w reżyserii Grzegorza Wiśniewskiego z Teatru Wybrzeże w Gdańsku.

Jury postanowiło przyznać osiem równorzędnych Nagród Aktorskich – po 4 tysięcy złotych każda.

- Nagroda Aktorska dla Piotra Biedronia za rolę Nerona w spektaklu „Brytanik” w reżyserii Grzegorza Wiśniewskiego z Teatru Wybrzeże w Gdańsku.

- Nagroda Aktorska dla Katarzyny Dąbrowskiej za rolę Beli Berlo w spektaklu „Handlarze gumek” w reżyserii Adama Sajnuka z Teatru 6. piętro w Warszawie.

- Nagroda Aktorska dla Jana Frycza za rolę Króla w spektaklu „Termopile polskie” w reżyserii Jana Klaty z Teatru Narodowego w Warszawie.

- Nagroda Aktorska dla Grzegorza Gromka za rolę Terapeuty / Ojca w spektaklu „Mireczek” w reżyserii Krzysztofa Popiołka z Teatru im. Stefana Jaracza w Olsztynie.

- Nagroda Aktorska dla Oskara Hamerskiego za role: Kniazia Patiomkina, Wańki Kaina, Arżanowa w spektaklu „Termopile polskie” w reżyserii Jana Klaty z Teatru Narodowego w Warszawie, oraz za role: Eusebio Velasco, Álexa Ávilo, Wuja Henryka, Gonzala, Autora, Pracownika Planu Zdjęciowego, José Luisa, Armana i Narratora w spektaklu „Zaćmienie w dwóch aktach” w reżyserii Grzegorza Małeckiego z Teatru Narodowego w Warszawie.

- Nagroda Aktorska dla Grzegorza Małeckiego za rolę Szmuela Sprola w spektaklu „Handlarze gumek” w reżyserii Adama Sajnuka z Teatru 6. piętro w Warszawie.

- Nagroda Aktorska dla Anny Radwan za rolę Marianne w spektaklu „Sceny z życia małżeńskiego” w reżyserii Katarzyny Minkowskiej z Narodowego Starego Teatru im. Heleny Modrzejewskiej w Krakowie.

- Nagroda Aktorska dla Borysa Szyca za rolę Johanana Cingerbaja w spektaklu „Handlarze gumek” w reżyserii Adama Sajnuka z Teatru 6. piętro w Warszawie.

Jury postanowiło przyznać dwie Główne Nagrody Aktorskie po 8 tysięcy zł. każda:

Główna Nagroda Aktorska dla Piotra Franasowicza za rolę Christiana w spektaklu „Uroczystość” w reżyserii Małgorzaty Bogajewskiej z Teatru Ludowego w Krakowie. Główna Nagroda Aktorska dla Mai Ostaszewskiej za rolę Sarah Kofman w spektaklu „Kofman. Podwójne wiązanie” w reżyserii Katarzyny Kalwat z Nowego Teatru w Warszawie.

Grand Prix 66. Kaliskich Spotkań Teatralnych (12 tysięcy złotych) dla Juliusza Chrząstowskiego za rolę Johana w spektaklu „Sceny z życia małżeńskiego” w reżyserii Katarzyny Minkowskiej z Narodowego Starego Teatru im. Heleny Modrzejewskiej w Krakowie.

WERDYKT DZIENNIKARZY

Jury dziennikarzy 66. Kaliskich Spotkań Teatralnych - Festiwalu Sztuki Aktorskiej w składzie:

Danuta Synkiewicz – Radio Poznań

Karolina Romke – Radio Centrum

Marta Rajewska – Radio Eska

Katarzyna Górcewicz – Telewizja Polska w Poznaniu

Elżbieta Magnuszewska – portal Calisia.pl

Ewelina Samulak- Andrzejczak i Bartłomiej Hypki – Ziemia Kaliska

Piotr Jaworowski – wKaliszu.pl

Robert Kuciński – Kultura u Podstaw oraz Rocznik Kaliski

Nagrodę Dziennikarzy 66. Kaliskich Spotkań Teatralnych ufundowaną przez Przedsiębiorstwo Oczyszczania Miasta EKO ( w wysokości 4 tys. zł) przyznaje:Katarzynie Dąbrowskiej za rolę Beli w spektaklu „Handlarze gumek” w reż Adama Sajnuka z Teatru 6. Piętro.

Za elastyczność głosu i ciała, za pełnię ekspresji scenicznej i śmiałe wodzenie za nos dwóch amantów i publiczności w poszukiwaniu doczesnego szczęścia. Za komedię w dramacie i dramat w komedii.

Werdykt publiczności

Nagrodę Publiczności dla Naj-Bogusławskiego Spektaklu 66. Kaliskich Spotkań Teatralnych – Festiwalu Sztuki Aktorskiej otrzymuje spektakl „Miło Cię było zobaczyć” w reżyserii Stanisława Chludzińskiego z Teatru Śląskiego im. Stanisława Wyspiańskiego w Katowicach.

Nagrodę Publiczności dla Naj-Bogusławskiego Aktora 66. Kaliskich Spotkań Teatralnych – Festiwalu Sztuki Aktorskiej oraz Voucher na tygodniowy pobyt w Apartamentach Hevenia Rewal położonych przy samym morzu, którego sponsorem jest MTM Consulting Resorty Hevenia - Tadeusz, Piotr i Maciej Mazek, otrzymuje Maja Ostaszewska za rolę Sarah Kofman w spektaklu „Kofman. Podwójne wiązanie” w reżyserii Katarzyny Kalwat z Nowego Teatru w Warszawie.