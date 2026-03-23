Przed nami IV Powiatowe Konfrontacje Taneczne

To wyjątkowa okazja do tego, by zaprezentować swoje taneczne talenty. Mowa o Konfrontacjach Tanecznych, które odbędą się 18 kwietnia w Liskowie. Udział w nich mogą wziąć amatorskie zespoły i grupy taneczne działające w szkołach, domach kultury, klubach, stowarzyszeniach oraz szkołach tańca.

Zapraszamy do takiego przeglądu w czterech kategoriach wiekowych. Dzieciaki będą mogły się zaprezentować, będą mogły wystąpić przed zgromadzoną publicznością, będą mogły popatrzeć też jak inne zespoły i grupy taneczne wykonują swoje układy. W tym roku chcemy zaprezentować różnorodne formy tańca. Będą i style uliczne, i disco dance, będzie taniec współczesny, jazz – mówi nam Marta Wolarz, p.o. Dyrektora Wydziału Promocji, Informacji i Obsługi Rady w Starostwie Powiatowym w Kaliszu

W związku z tym, że w Powiecie Kaliskim został ustanowiony Rok Twórców Kultury i Sztuki Ludowej mile widziane są również zespoły, które zaprezentują taniec ludowy.

Będzie takie specjalne wyróżnienie starosty kaliskiego dla tych zespołów, które właśnie taniec ludowy będą prezentować – dodaje Marta Wolarz.

Uczestnicy rywalizować będą w czterech kategoriach wiekowych:

klasy I–III szkoły podstawowej klasy

IV–VI szkoły podstawowej

klasy VII–VIII szkoły podstawowej

młodzież szkół ponadpodstawowych

Każdy zespół prezentuje jedną kompozycję choreograficzną trwającą maksymalnie 8 minut.

Zgłoszenia przyjmowane są do 31 marca.