Ponad 240 milionów złotych na remonty dróg w Wielkopolsce. Pieniądze trafią też do Kalisza i powiatu kaliskiego

244 miliony złotych dla Wielkopolski na remonty dróg. Dzięki temu uda się wyremontować, przebudować 126 km dróg. Łącznie zrealizowanych zostanie 66 projektów w gminach i powiatach z terenu Wielkopolski. Pieniądze trafią także do Kalisza i powiatu kaliskiego.
Dla miasta Kalisza w ramach tego naboru na najnowszy 2026 rok dofinansowanie otrzymają dwa projekty na niebagatelną kwotę wsparcia. A mianowicie na rozbudowę ulicy Romańskiej 11 569 000 zł i to zadanie wieloletnie, a także na rozbudowę ulicy Skalmierzyckiej, myślę bardzo potrzebna, bardzo oczekiwana przez naszych mieszkańców inwestycja - to 4 700 000 zł wsparcia z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego - mówi Szymon Wdowczyk, dyrektor kaliskiej delegatury Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu.
Mieszkańcy Kalisza od lat czekają na remont obu ulic.
Obydwa te projekty, a szczególnie ten drugi, czyli rozbudowa ulicy Skalmierzyckiej, to jest zadanie i projekt, który pewnie Państwo też już mieli okazję nieraz śledzić w zasadzie z roku na rok.Od wielu, wielu lat jest projektem i inwestycją zgłaszaną zarówno przez mieszkańców, jak i przez radnych Rady Miasta Kalisza, jako właśnie ta inwestycja, która jest pożądana i oczekiwana. Bardzo cieszymy się, że w końcu to się ziści dzięki tym środkom rządowym. Kwota jest niebagatelna, jeśli chodzi o obydwie te inwestycje - dodaje Magdalena Sekura-Nowicka, Przewodnicząca Klubu Radnych Koalicji Obywatelskiej.
Z kolei powiat kaliski otrzymał 8 milionów złotych dofinansowania na przebudowę drogi powiatowej na odcinku Florentyna-Goliszew.
