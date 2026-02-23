Ponad 240 milionów złotych na remonty dróg w Wielkopolsce. Pieniądze trafią też do Kalisza i powiatu kaliskiego

Marta Rajewska 12:46

Są pieniądze, będą remonty. 244 miliony złotych dla Wielkopolski na remonty dróg. Środki pochodzą z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Pieniądze trafią także do Kalisza i powiatu kaliskiego.

