Kalisz. Po przetargu na budowę obwodnicy Kalisza

Prawie 684 miliony złotych - to najlepsza oferta na budowę obwodnicy Kalisza. Koperty chętnych do wykonania inwestycji zostały otwarte. Teraz przetarg sprawdza Urząd Zamówień Publicznych.

Dziś otworzyliśmy oferty w przetargu na zaprojektowanie i budowę obwodnicy Kalisza w ciągu drogi krajowej nr 25. To jedna z kluczowych inwestycji realizowanych w Wielkopolsce w ramach rządowego programu budowy stu obwodnic. W postępowaniu złożono pięć ofert. Najkorzystniejszą cenę zaproponowała firma Mirbud, która zaoferowała realizację zadania za 683 531 541 zł. Zadanie obejmuje budowę osiemnastokilometrowego odcinka drogi krajowej nr 25 Kokanin-Biskupice-Ołoboczna, który wyprowadzi ruch tranzytowy poza Kalisz i znacząco poprawi płynność ruchu oraz bezpieczeństwo kierowców. Odcinek zostanie zrealizowany w systemie projektu i buduj.

Mówi Marcin Kucharczak, zastępca rzecznika prasowego poznańskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Prace w terenie powinny rozpocząć się w połowie 2028 roku, a z nowej trasy kierowcy powinni skorzystać w trzecim kwartale 2030 roku.

Wykonawca po podpisaniu umowy będzie miał:

-10 miesięcy na przygotowanie projektu budowlanego oraz złożenie wniosku o pozwolenie na budowę (tj. decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej ZRID),

-12 miesięcy na uzyskanie decyzji ZRID,

-22 miesiące na realizację robót budowlanych, z wyłączeniem przerw zimowych (16 grudnia – 15 marca).

DK25 w Wielkopolsce – postęp prac:

Rozbudowa trasy Konin - Kalisz - Ostrów Wielkopolski obejmuje dostosowanie DK25 do parametrów drogi klasy GP (główna ruchu przyspieszonego) o przekroju dwujezdniowym. Trasa w dużej mierze poprowadzona będzie w nowym śladzie, co pozwoli ominąć liczne miejscowości, m.in. Konin, Rychwał, Zbiersk, Kokanin, Kalisz oraz Biskupice Ołoboczne. Trzy odcinki są już na etapie realizacji w systemie "Projektuj i buduj":

· Konin - Rychwał (12 km), 13 lutego br. GDDKiA podpisała umowę na realizację z firmą PORR. Wartość kontraktu to 379 822 770,00 zł, a zakończenie robót planowane jest w IV kwartale 2029 r.,

· Zbiersk - Kokanin (18 km), 30 stycznia br. GDDKiA podpisała umowę na realizację z firmą Strabag. Wartość kontraktu to 484 134 160,50 zł, a zakończenie robót planowane jest w IV kwartale 2029 r.,

· Biskupice Ołoboczne - Ostrów Wielkopolski (6,6 km), 18 czerwca 2025 r. GDDKiA podpisała umowę na realizację z Grupą Mirbud. Wartość zadania to 266 767 440,20 zł, a zakończenie robót planowane jest w IV kwartale 2028 r. Obecnie trwają prace projektowe,

· Rychwał - Zbiersk (13,1 km), trwa kontrola uprzednia Prezesa UZP, a po jej zakończeniu możliwe będzie podpisanie umowy z wykonawcą.

Realizacja całej trasy do 2030 r.

Kompletny, blisko 70-kilometrowy odcinek DK25 – od Konina, przez obwodnicę Kalisza, aż po Ostrów Wielkopolski – ma zostać ukończony do 2030 r.

(za GDDKIA, Oddział w Poznaniu).