Zaćmienie Księżyca. Koło Astronomiczne Malapert w Kaliszu zaprasza na wspólne obserwacje

Przed nami kolejne widowisko na niebie. Zaćmienie Księżyca. Koło Astronomiczne Malapert zaprasza w piątek, 28 sierpnia na wspólne oglądanie. Obserwacje rozpoczną się od 04.30 na Polach Marsowych. Zaćmienie Księżyca będzie można oglądać gołym okiem, ale organizatorzy spotkania będą mieli lornetki i teleskopy.

Trzeba tylko rano wstać, albo bardzo, bardzo późno lub wcześnie położyć się spać. Niestety, to głębokie zaćmienie Księżyca, bo ponad 90% wypada o takiej porze, kiedy Księżyc jest już na zachodzie, a jednocześnie wschodzi słońce. Będziemy od godziny 04.30 mniej więcej do godziny 6.00, ale im później, im bliżej tego słonecznego brzasku, tym Księżyc będzie niżej i te warunki do obserwacji będą coraz gorsze – mówi nam Radosław Pior z Koła Astronomicznego Malapert w Kaliszu.

Osoby, które nie będą mogły uczestniczyć we wspólnych obserwacjach, mogą…