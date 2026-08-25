Zaćmienie Księżyca. Koło Astronomiczne Malapert w Kaliszu zaprasza na wspólne obserwacje

Marta Rajewska
2026-08-25 9:25

Fani astronomii i nie tylko szykujcie się na kolejne widowisko na niebie. Przed nami Zaćmienie Księżyca. To już w ten piątek (28 sierpnia). W Kaliszu wspólne obserwacje odbędą się na Polach Marsowych i to od godziny 04.30.

Zaćmienie Księżyca
Autor: Joanna Sypniewska/Koło Astronomiczne Malapert w Kaliszu / Materiały prasowe Zaćmienie Księżyca 2025

Przed nami kolejne widowisko na niebie. Zaćmienie Księżyca. Koło Astronomiczne Malapert zaprasza w piątek, 28 sierpnia na wspólne oglądanie. Obserwacje rozpoczną się od 04.30 na Polach Marsowych. Zaćmienie Księżyca będzie można oglądać gołym okiem, ale organizatorzy spotkania będą mieli lornetki i teleskopy.

Trzeba tylko rano wstać, albo bardzo, bardzo późno lub wcześnie położyć się spać. Niestety, to głębokie zaćmienie Księżyca, bo ponad 90% wypada o takiej porze, kiedy Księżyc jest już na zachodzie, a jednocześnie wschodzi słońce. Będziemy od godziny 04.30 mniej więcej do godziny 6.00, ale im później, im bliżej tego słonecznego brzasku, tym Księżyc będzie niżej i te warunki do obserwacji będą coraz gorsze – mówi nam Radosław Pior z Koła Astronomicznego Malapert w Kaliszu.

Osoby, które nie będą mogły uczestniczyć we wspólnych obserwacjach, mogą…

Spojrzeć na zachodni horyzont przed wschodem słońca. Mniej więcej około wpół do piątej rano, w piątek proszę wypatrywać Księżyca, który będzie coraz bardziej taki brunatny, brunatno-czerwony. To oznacza, że wszedł w cień ziemi i jest po prostu zaćmiony. Taki zaćmiony zajdzie, aby potem po kilkunastu godzinach wzejść już w pełni oświetlony, bo zaćmienie Księżyca zachodzi zawsze wtedy, kiedy mamy pełnię – dodaje Radosław Pior.

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