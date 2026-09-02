Nietoperze w roli głównej! W sobotę warto zajrzeć do OKL w Gołuchowie

Marta Rajewska
2026-09-02 13:35

Nietoperze w roli głównej. Przed nami Noc Nietoperzy w Ośrodku Kultury Leśnej w Gołuchowie. Wszystko odbędzie się w sobotę, 5 września.

Nietoperze
Autor: Pixabay.com zdj.ilustracyjne

Wydarzenie odbędzie się 5 września w Ośrodku Kultury Leśnej w Gołuchowie w ramach Ogólnopolskiej Akcji Edukacyjnej Lasów Państwowych Las do Góry Nogami. Spotkają się leśnicy, naukowcy, chiropterolodzy, przyrodnicy, edukatorzy oraz wszyscy, którym bliska jest przyroda.

Przygotowaliśmy program, który łączy wiedzę przyrodniczą, edukację leśną i aktywne poznawanie natury. W programie m.in. wykłady i spotkania ze specjalistami, rodzinne warsztaty, gra terenowa, teatr piasku, wieczorny spacer z chiropterologami czy nasłuchiwanie sygnałów echolokacyjnych nietoperzy i poznawanie metod ich obserwacji oraz identyfikacji - mówi Anna Błaszczyk, rzecznik OKL w Gołuchowie.

Początek o godzinie 16.00

Noc Nietoperzy w Gołuchowie
Autor: OKL w Gołuchowie / Materiały prasowe

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