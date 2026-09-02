Nietoperze w roli głównej! W sobotę warto zajrzeć do OKL w Gołuchowie

Nietoperze w roli głównej. Przed nami Noc Nietoperzy w Ośrodku Kultury Leśnej w Gołuchowie. Wszystko odbędzie się w sobotę, 5 września.

Autor: Pixabay.com zdj.ilustracyjne