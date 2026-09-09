Najlepsi w Wielkopolsce! Policjant z Kalisza i suczka Nitra wezmą udział w krajowych Kynologicznych Mistrzostwach Policji

To jest Misia, ale służbowo nazywa się Nitra. Ma niecałe 9 lat. Ze mną pracuje od 9 lat. Została mi przekazana pod opiekę, nie byłem z nią na kursie. Jej poprzedni przewodnik, który z nią rozpoczynał pracę, szkolił ją w Sułkowicach. Niestety nie mógł kontynuować pracy z nią, dlatego koordynatorzy podjęli decyzję, żeby mi ją przekazać pod opiekę – mówi st. asp. Przemysław Zaleśny.