Najlepsi w Wielkopolsce! Policjant z Kalisza i suczka Nitra wezmą udział w krajowych Kynologicznych Mistrzostwach Policji

Marta Rajewska
2026-09-09 12:44

Najlepsi w Wielkopolsce. Policjant z Kalisza i jego podopieczna suczka Miśka-kryptonim NITRA zwyciężyli w wielkopolskich eliminacjach do krajowego finału Kynologicznych Mistrzostw Policji.

Najlepsi w Wielkopolsce! Policjant z Kalisza i suczka Nitra wezmą udział w krajowych Kynologicznych Mistrzostwach Policji
Autor: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego / Facebook

Będą reprezentować Wielkopolskę w ogólnokrajowym finale Kynologicznych Mistrzostw Policji. Starszy aspirant Przemysław Zaleśny z Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu wraz z suczką Nitrą wygrali wojewódzkie eliminacje.

To jest Misia, ale służbowo nazywa się Nitra. Ma niecałe 9 lat. Ze mną pracuje od 9 lat.  Została mi przekazana pod opiekę, nie byłem z nią na kursie. Jej poprzedni przewodnik, który z nią rozpoczynał pracę, szkolił ją w Sułkowicach. Niestety nie mógł kontynuować pracy  z nią, dlatego koordynatorzy podjęli decyzję, żeby mi ją przekazać pod opiekę – mówi st. asp. Przemysław Zaleśny.

Nitra to pies przeszkolony do wyszukiwania zapachów narkotyków. Finał Kynologicznych Mistrzostw Policji potrwa od 14 do 18 września.

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