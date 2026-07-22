„Akty” Tadeusza Kulisiewicza w Muzeum Okręgowym Ziemi Kaliskiej ZDJĘCIA

Tadeusz Kulisiewicz - Kaliszanin - był jednym z najwybitniejszych artystów-grafików i rysowników XX wieku. Jego dzieła będzie można zobaczyć w Muzeum Okręgowym Ziemi Kaliskiej. To ponad 160 grafik i rysunków. Większość prac pochodzi ze zbiorów kaliskiego muzeum. Są też dzieła wypożyczone z Muzeum Narodowego w Warszawie, z Zachęty Narodowej Galerii Sztuki oraz z kolekcji prywatnych.

Pokazujemy ponad 160 aktów, wśród których są prace inspirowane podróżami artysty, m.in. do Brazylii, do Meksyku, czy do Indii, gdzie np. zwiedzał świątynie hinduskie, buddyjskie, dżinijskie z czasów starożytnych. Pokazujemy też pierwowzory ilustracji, które były reprodukowane w zbioru esejów „Godzina śródziemnomorska” Jana Parandowskiego, z którym Kulisiewicz współpracował. Pokazujemy oryginał ilustracji, która była zaprezentowana w niemieckim wydaniu dzieła Bertolda Brechta, wybitnego niemieckiego dramaturga, „Matka Courage i jej dzieci” – mówi nam Sylwia Szydłowska, kuratorka wystawy.

Wystawa prezentowana jest w aranżacji autorstwa scenografki Marty Śniosek-Masacz. Na wystawie panuje taki lekki półmrok, jest delikatne oświetlenie i jest bardzo przytulnie.

Jeżeli jesteście ciekawi to 6 sierpnia o 18.00 odbędzie się oprowadzanie kuratorskie po wystawie. Obowiązują bezpłatne wejściówki, które można odebrać w kasie muzeum.

Wystawę poleca Radio Eska.