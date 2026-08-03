Mocne brzmienia w Kaliszu. Przed nami RockFest

Miłośnicy rockowych brzmień szykujcie się. W Kaliszu po raz pierwszy odbędzie się RockFest. Zagrają: Bodychrist, Black Radio, Blues Monkey. Gwiazdą wieczoru będzie zespół Happysad.

RockFest to projekt, który skupia wokół siebie wszystkich miłośników gitarowych riffów, mocnych wokali i szczerej, surowej energii. To wydarzenie, podczas którego scena należy do zespołów grających rocka w najróżniejszych odsłonach — od klasycznych rockowych hymnów, przez hard rock, aż po alternatywne brzmienia i nowoczesne eksperymenty – informuje Instytut Kaliski, organizator wydarzenia.

Wstęp na koncerty jest wolny, ale obowiązują wejściówki. Można je odebrać z Kaliską Kartą Mieszkańca.

Można odebrać w Informacji Turystycznej w Kaliszu:

3 sierpnia w godz. 15:00–16:00

4 sierpnia w godz. 9:00–11:00

6 sierpnia w godz. 14:00–16:00