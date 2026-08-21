Ludzie z żelaza będą rywalizować w Kaliszu. Przed nami Calisia Triathlon 2026

Sportowych emocji nie braknie. Zbliża się kolejna odsłona Calisia Triathlon. Swój udział potwierdziło już 750 osób. Do Kalisza zjadą się zawodnicy z całej Polski. Organizatorzy zapowiadają, że przygotowanych będzie jeszcze blisko 50 miejsc. Uczestnicy wystartują indywidualnie lub w sztafetach. Do wyboru są dwa dystanse. 1/8 Ironmana, na którą składa się: 475 metrów pływania, 22,5 kilometra jazdy na rowerze oraz 5,275 kilometra biegu LUB 1/4 Ironmana, na którą składa się: 950 metrów pływania, 45 kilometrów jazdy na rowerze i 10,55 kilometra biegu.

W tym roku mamy 750 osób i około 50 miejsc buforowych, które będzie można jeszcze zakupić w biurze zawodów. Nie mamy jednak możliwości dalszego powiększania strefy zmian, ponieważ ogranicza nas przestrzeń parkingu zlokalizowanego na zapleczu Aquaparku. Zależy nam, aby zawodnicy czuli się swobodnie i nie byli ściśnięci. Nie idziemy więc wyłącznie na liczbę. Gdybyśmy bardzo mocno promowali imprezę, prawdopodobnie już w tym roku mogłoby zapisać się nawet tysiąc osób, ale od pierwszej edycji stawiamy przede wszystkim na jakość. Chcemy, aby były to zawody rodzinne, dobrze zorganizowane i dobrze kojarzące się z Kaliszem – mówi Szymon Sobczak, dyrektor imprezy.

Zawody pływackie rozpoczną się w okolicy Aquaparku. Natomiast trasa kolarska będzie wiodła ulicami: Sportową, Łódzką i Warszawską, a następnie w kierunku Rożdżał i ulicy Słonecznej. Bieg odbędzie się w kierunku mostu kolejowego.

Doping kibiców mile widziany!

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Autor: Marta Rajewska/ Archiwum prywatne