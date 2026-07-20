Lawenda w roli głównej. Ruszają lawendowe żniwa

Lawendowe pola cieszą oczy. Coraz więcej osób korzysta z takich miejsc by nasycić zmysły kolorem i zapachem. Właśnie ruszyły lawendowe żniwa.

Zaczynamy ścinać, ponieważ wąskolistna lawenda już przekwitła. Jeżeli coś jeszcze zostało z tej wąskolistnej, to docinamy ją, żeby ją uformować przed zimą. Wyda jeszcze kwiat np. we wrześniu, oczywiście jak będzie ładna pogoda.

Mówi Marek Sójka, plantator z Biskupic Zabarycznych w powiecie ostrzeszowskim i dodaje, że trochę inaczej jest z lawendą szerokolistną.

Lawenda szerokolistna drugi raz nie wyda kwiatu. Ją trzeba już uformować w każdy możliwy sposób, żeby ona troszeczkę odrosła i przygotowała się do zimy i na drugi rok.

Z lawendy robi się m.in. olejki, kosmetyki czy syropy.​