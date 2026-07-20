Kalisz. Mieszkańcy stworzą mural poświęcony Janowi Tarasinowi

Marta Rajewska
2026-07-20 14:43

W Kaliszu powstanie mural poświęcony malarzowi Janowi Tarasinowi. Stworzą go mieszkańcy miasta wspólnie z młodym artystą Ziemowitem Finckiem.

Farby
Autor: pixabay/ CC0 1.0 zdj.poglądowe

W tym roku przypada setna rocznica urodzin Tarasina. Artysta pochodził z Kalisza. Jego imię nosi Galeria Sztuki. Pod koniec lipca ruszy „Letnia szkoła muralu” i to właśnie wtedy powstanie projekt i plan tworzenia malowidła. Zapraszamy do wspólnego stworzenia tego muralu - mówi Stach Szabłowski, dyrektor Galerii Sztuki im. Jana Tarasina w Kaliszu. 

Będą się odbywały sesje wspólnego malowania. Jan Tarasin będzie przewodnikiem w tym wspólnym dziele, zaś Ziemowit Fincek rzecznikiem Jana Tarasina, który też pomoże osobom bez doświadczenia w robieniu murali odnaleźć się w tym. 

Malowidło ma powstać na ścianie budynku urzędu w centrum miasta. 

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