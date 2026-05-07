Kalisz. Znęcał się nad kotem. 39-latek jest już w rękach policji

Nagranie na którym widać mężczyznę, który znęca się nad kotem udostępniło Kaliskie Stowarzyszenie Pomocy dla Zwierząt Help Animals. Na miejscu interweniowała policja, która zatrzymała 39-latka.

Wczoraj wieczorem policjanci interweniowali na zgłoszenie świadków dotyczące znęcania się nad zwierzętami. 39-letni mężczyzna miał m.in. kopać i rzucać kotem, którego wyprowadzał na spacer. 39-latek został zatrzymany. Policjanci już wczoraj przesłuchali pierwszych świadków. Na miejscu zdarzenia przeprowadzono również oględziny. Zabezpieczono także nagrania wideo, na których zarejestrowane zostało całe zdarzenie - mówi podkom. Anna Jaworska-Wojnicz, rzeczniczka policji w Kaliszu.

Kotem zajął się weterynarz. Zwierzę trafiło do schroniska. Policja prowadzi dalsze czynności w tej sprawie. 39-letni mężczyzna może usłyszeć zarzuty z ustawy o ochronie zwierząt dotyczące znęcania się nad zwierzętami.