Kalisz. „Trzej muszkieterowie” wkraczają na scenę Bogusławskiego

Paryż, 1625 rok. Miasto miłości, intryg, awanturników… i jeszcze raz miłości. Tu szpady błyskają szybciej niż cięte riposty, rozróba goni rozróbę. Młody Gaskończyk D’Artagnan wpada w sam środek tego zamieszania. W kieszeni ma raptem piętnaście talarów, a cały jego bagaż to cudowny balsam od matki leczący wszelkie rany. O ile nie dosięgną serca… Nie wie, że w Paryżu wystarczy krzywe spojrzenie, by rozpętać wojnę, a znajomość z niewłaściwym człowiekiem – międzynarodowy kryzys. Na szczęście na scenę wkraczają oni: Athos, Porthos i Aramis. Muszkieterowie doskonale znają się na szermierce, pakowaniu się w kłopoty i wychodzeniu z nich w miarę cało.

Chcemy zaproponować kaliskiej widowni rozbuchane widowisko teatralne, a więc stawiamy na muzykę na żywo, na wieloobsadowość, na wspaniałą warstwę plastyczną, kostiumy, światło. Myślę, że Kalisz dawno nie widział przede wszystkim tak rozbudowanej produkcji teatralnej. Myślę, że to jest taki spektakl, którego naprawdę nie powstydziłyby się największe teatry muzyczne w tym kraju, więc to jest wielkie wyzwanie produkcyjne i artystyczne dla teatru w Kaliszu – mówi Sławomir Narloch, reżyser.

W tytułowych rolach zobaczymy trzech aktorów młodego pokolenia: Karola Biskupa, Filipa Kempińskiego i Jakuba Łopatkę. W D’Artagnania wcieli się Kamil Owczarek, laureat prestiżowej Nagrody im. Andrzeja Nardellego (sezon 2023/2024).

Premiera 7 listopada 2026 na Dużej Scenie, a kolejne pokazy: 8,10, 11, 13, 14, 15 listopada. Tytuł będzie również można zobaczyć podczas wieczoru sylwestrowego w Teatrze.

Autor: mraj/ Archiwum prywatne