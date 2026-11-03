Kalisz. Pomogą seniorom wnieść opał do mieszkania

Z takiej pomocy mogą skorzystać osoby, które mają co najmniej 75 lat, mieszkają samotnie i nie są w stanie samodzielnie wnieść opału.

Chciałbym zaapelować do mieszkańców naszego miasta. Jeżeli widzą jakąś osobę w pobliżu mieszkającą w kamienicy, w bloku, gdzie jest użytkowany opał do ogrzewania mieszkania, żeby taką osobę poinformować, że jest możliwość skorzystania z takiej pomocy – mówi Mateusz Podsadny, wiceprezydent Kalisza.

Zgłoszenia przyjmowane będą telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00–15:00 pod numerem telefonu 692 300 666 – do Koordynatora usługi.W poprzedniej edycji wniesiono ponad 30 tysięcy kilogramów opału.

Uważam, że to jest bardzo ważna usługa. Rozmawiałem z osobami, które w zeszłym roku wnosiły węgiel w ramach tej akcji. Opowiadali mi o problemach osób starszych zamieszkujących na terenie Miasta Kalisza. Takie osoby starsze często sobie nie radziły, musiały prosić o pomoc sąsiadów – dodaje Mateusz Podsadny.

Program finansowany jest ze środków Budżetu Miasta.