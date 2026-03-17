Kalisz. Przerwa w dostawie ciepła w Śródmieściu. Powodem awaria sieci ciepłowniczej

Energa Ciepło Kaliskie Sp. z o.o. informuje, że w związku z koniecznością usunięcia awarii sieci ciepłowniczej w dniu 18.03.26r od godz. 8 wstrzymana zostanie dostawa ciepła do n/w budynków w rejonie osiedla Śródmieście Północ w Kaliszu:
Chopina 9 Hilton
Chopina 9a Restauracja
Chopina 7
Chopina 8
Złota 12
Ciasna 7-9
Złota 19
Babina 13
Babina 13a
Parczewskiego 9a Hotel
Targowa 2-12
Śródmiejska 19
Piskorzewska 14
Parczewskiego 7
Parczewskiego 8
Złota 13
Złota 15
Babina 9
Babina 6-7
Gł. Rynek 20
Gł. Rynek 15
Piekarska 2B
Browarna 2
Kolegialna 4
Łazienna 15
Józefa 5 Starostwo
Józefa 5 WKU
Mariańska 2
Józefa 2-4-6
Chopina 1
Nowy Rynek 3A
3 Maja 1 Galeria
3 Maja 3
3 Maja 5
3 Maja 9
3 Maja 11
3 Maja 15
3 Maja 17
3 Maja 19
3 Maja 21
3 Maja 25
3 Maja 27
3 Maja 29
Babina 3A
Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 993, 62-500-28-44, 62-500-28-50