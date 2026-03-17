Kalisz. Przerwa w dostawie ciepła w Śródmieściu. Powodem awaria sieci ciepłowniczej

Energa Ciepło Kaliskie Sp. z o.o. informuje, że w związku z koniecznością usunięcia awarii sieci ciepłowniczej w dniu 18.03.26r od godz. 8 wstrzymana zostanie dostawa ciepła do n/w budynków w rejonie osiedla Śródmieście Północ w Kaliszu:

Chopina 9 Hilton

Chopina 9a Restauracja

Chopina 7

Chopina 8

Złota 12

Ciasna 7-9

Złota 19

Babina 13

Babina 13a

Parczewskiego 9a Hotel

Targowa 2-12

Śródmiejska 19

Piskorzewska 14

Parczewskiego 7

Parczewskiego 8

Złota 13

Złota 15

Babina 9

Babina 6-7

Gł. Rynek 20

Gł. Rynek 15

Piekarska 2B

Browarna 2

Kolegialna 4

Łazienna 15

Józefa 5 Starostwo

Józefa 5 WKU

Mariańska 2

Józefa 2-4-6

Chopina 1

Nowy Rynek 3A

3 Maja 1 Galeria

3 Maja 3

3 Maja 5

3 Maja 9

3 Maja 11

3 Maja 15

3 Maja 17

3 Maja 19

3 Maja 21

3 Maja 25

3 Maja 27

3 Maja 29

Babina 3A

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 993, 62-500-28-44, 62-500-28-50