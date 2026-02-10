Kalisz. Przed Sądem Okręgowym ruszył proces ws. zabójstwa w Kościelnej Wsi

Do tragedii doszło w październiku ubiegłego roku w jednym z mieszkań w Kościelnej Wsi. 31-letnia kobieta ugodziła nożem swojego partnera. Dramat poprzedziła kłótnia między partnerami. Kobieta wyrzuciła przez okno jego ubrania oraz garnek z zupą i kazała mu opuścić mieszkanie. Mężczyzna wrócił po krótkim czasie i wtedy doszło do tragedii.

Zadała mu dwukrotnie trzymanym w ręku nożem kuchennym cios. Jeden cios w lewe ramię oraz drugi w klatkę piersiową - mówi prokurator Wojciech Tomczyk.

Mężczyzny nie udało się uratować. Oskarżonej grozi od 10 lat do dożywocia.