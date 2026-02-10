Diecezja Kaliska. Pomoc dla kapłanów

W Diecezji Kaliskiej powstał zespół pomocowy dla kapłanów w kryzysie. Chodzi o wsparcie w wierze, ale także w codziennych zadaniach, kłopotach z emocjami czy uzależnieniami.

Biskup kaliski już napisał do kapłanów list, w którym zachęca, aby nie bali się korzystać z tej formy wsparcia.

Zespół ma służyć dyskretną, życzliwą i profesjonalną pomocą. Chodzi przede wszystkim o rozmowę, towarzyszenie, konsultacje ze specjalistami oraz pomoc w odnalezieniu właściwej drogi wyjścia z kryzysu. Wszystko odbywać się będzie w duchu braterstwa, z poszanowaniem godności i pełnej poufności – mówi biskup kaliski Damian Bryl. - Prośba o wsparcie nie jest oznaką słabości, lecz dojrzałości i odpowiedzialności za siebie oraz za powierzone nam wspólnoty. Proszę również o wrażliwość na współbraci - jeśli widzimy, że ktoś przeżywa trudności, pomóżmy mu zrobić pierwszy krok i wskażmy możliwość kontaktu.

Koordynatorem zespołu jest ks. Krzysztof Raj.

Zależy nam przede wszystkim na tym, aby żaden kapłan nie pozostawał sam w sytuacji kryzysowej. Zespół jest miejscem bezpiecznej, dyskretnej i profesjonalnej pomocy - rozmowy, towarzyszenia oraz konsultacji ze specjalistami - powiedział KAI ks. Krzysztof Raj.

Zespół psycholog, terapeuta uzależnień, ojciec duchowny z doświadczeniem w pracy z osobami w kryzysie i prawnik kanonista.