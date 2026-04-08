Kalisz. Przebadaj się i żyj! Przed nami Biała Sobota

Profilaktyka to podstawa. Mieszkańcy Kalisza znów będą mogli skorzystać z bezpłatnych badań i konsultacji. To wszystko podczas Białej Soboty. W 2024 roku z takich akcji skorzystało 3,5 tysiąca osób. Rok później 5 tysięcy. 11 kwietnia mieszkańcy Kalisza będą mogli skorzystać z badań m.in. dna oka, cukru czy ciśnienia. W programie przewidziane są również konsultacje m.in. z farmaceutą.

To jest też bardzo ważne, bo wielolekowość jest bardzo dużym problemem wśród osób w wieku senioralnym. My o tym wiemy i współpracujemy z izbą aptekarską. Farmaceuci są na naszych Białych Sobotach i analizują ilość zażywanych leków przez seniorów. Podkreślam, te wytyczne, które przekażą farmaceuci, one są tylko wytycznymi. Taki senior powinien się później zgłosić do swojego lekarza rodzinnego lub specjalisty i skonsultować to, czy właśnie nie zażywa leków z tą samą substancją chemiczną podwójnie – mówi Mateusz Podsadny, wiceprezydent Kalisza.

W ramach "Białej Soboty" mieszkańcy Kalisza będą mogli skorzystać z bezpłatnych:

badań w kierunku wykrycia retinopatii (limit badań:30),

konsultacji dietetycznych wraz z analizą składu ciała,

pomiarów cukru we krwi oraz voucherów na morfologię za 1 zł,

pomiarów ciśnienia,konsultacji w zakresie profilaktyki chorób układu krążenia,

konsultacji farmaceutycznych, w ramach których można skorzystać z przeglądów lekowych,

instruktaży w zakresie drenażu limfatycznego.

Podczas wydarzenia obecne będzie również Kaliskie Stowarzyszenie Chorych na Cukrzycę.