Kalisz. Przebadaj się i żyj! Przed nami Biała Sobota

Marta Rajewska
2026-04-08 13:30

Będzie można skorzystać z różnych badań, czy zasięgnąć porady m.in. dietetyka lub farmaceuty. 11 kwietnia odbędzie się Biała Sobota w Kaliszu. Tym razem w Szkole Podstawowej przy ul. Tuwima. Potrwa od 10.00 do 13.00

ciśnieniomierz

i

Autor: pixabay/ CC0 1.0 zdj. ilustracyjne

Profilaktyka to podstawa. Mieszkańcy Kalisza znów będą mogli skorzystać z bezpłatnych badań i konsultacji. To wszystko podczas Białej Soboty. W 2024 roku z takich akcji skorzystało 3,5 tysiąca osób. Rok później 5 tysięcy. 11 kwietnia mieszkańcy Kalisza będą mogli skorzystać z badań m.in. dna oka, cukru czy ciśnienia. W programie przewidziane są również konsultacje m.in. z farmaceutą.

To jest też bardzo ważne, bo wielolekowość jest bardzo dużym problemem wśród osób w wieku senioralnym. My o tym wiemy i współpracujemy z izbą aptekarską. Farmaceuci są na naszych Białych Sobotach i analizują ilość zażywanych leków przez seniorów. Podkreślam, te wytyczne, które przekażą farmaceuci, one są tylko wytycznymi. Taki senior powinien się później zgłosić do swojego lekarza rodzinnego lub specjalisty i skonsultować to, czy właśnie nie zażywa leków z tą samą substancją chemiczną podwójnie – mówi Mateusz Podsadny, wiceprezydent Kalisza.

W ramach "Białej Soboty" mieszkańcy Kalisza będą mogli skorzystać z bezpłatnych: 

badań w kierunku wykrycia retinopatii (limit badań:30), 

konsultacji dietetycznych wraz z analizą składu ciała,

pomiarów cukru we krwi oraz voucherów na morfologię za 1 zł,

pomiarów ciśnienia,konsultacji w zakresie profilaktyki chorób układu krążenia,

konsultacji farmaceutycznych, w ramach których można skorzystać z przeglądów lekowych, 

instruktaży w zakresie drenażu limfatycznego.

Podczas wydarzenia obecne będzie również Kaliskie Stowarzyszenie Chorych na Cukrzycę.

