Kalisz. Spór o karetkę pogotowia. Jeden ZRM ma zostać przeniesiony do Opatówka

W powiecie kaliskim stacjonuje 7 Zespołów Ratownictwa Medycznego: 4 w Kaliszu, a pozostałe w Stawiszynie, Liskowie i Brzezinach. Jeden z zespołów działających w Kaliszu ma zostać przeniesiony do Opatówka. Wojewoda Wielkopolski uważa, że dzięki temu czas dotarcia na miejsce zdarzenia będzie zdecydowanie krótszy.

Zarówno przedmiotowa relokacja ZRM do Opatówka, jak i relokacja pozostałych ZRM wskazanych w procedowanej obecnie aktualizacji wojewódzkiego planu działania systemu PRM, została poparta analizą parametrów czasów dotarcia na miejsce zdarzenia, zarejestrowanych w SWD PRM, z uwzględnieniem uwarunkowań w zakresie barier infrastruktury drogowej. Wysunięcie miejsca stacjonowania jednego ZRM na wschód od Kalisza pozwoli na poprawę czasów dotarcia do wschodnich obrzeży miasta Kalisza, jak również wschodnich obszarów powiatu, przy jednoczesnym zapewnieniu pomocy osobom znajdującym się w stanie zagrożenia zdrowotnego w samym Kaliszu – informuje Nina Swarcewicz, Rzeczniczka Prasowa Wojewody Wielkopolskiej.

Prezydent Kalisza negatywnie zaopiniował tę decyzję Wojewody. W tej sprawie zaprotestowali także kaliscy radni.

Karetka w Opatówku powinna być, jednak absolutnie nie możemy się zgodzić aby w naszym prawie 90-tysięcznym mieście, zmniejszono skład karetek do trzech. Powinniśmy zrobić wszystko aby Opatówek miał karetkę i by nadal pozostało w Kaliszu co najmniej 4 ZRM - mówi radna Karolina Skrzypczyńska, z Koalicji Kaliskiej.

Przeniesienie ZRM z Kalisza do Opatówka ma się odbyć 1 października 2026 roku.