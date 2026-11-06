Kalisz. Ponad 300 prac inspirowanych twórczością Tadeusza Kulisiewicza wpłynęło w ramach ogólnopolskiego konkursu plastycznego

Konkurs trwa od 2012 roku i odbywa się co dwa lata. W tym roku jest to siódma edycja. Wydarzenie organizuje Liceum Sztuk Plastycznych im. Tadeusza Kulisiewicza w Kaliszu wraz z Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie. Konkurs skierowany jest do uczniów Liceów Sztuk Plastycznych z całej Polski. W tej edycji do konkursu przystąpiły 24 szkoły, wpłynęło 306 prac.

Twórczość Kulisiewicza opierała się przede wszystkim na rysowaniu i na szkicowaniu, czyli na takim notowaniu ulotnych chwil, ale też za pomocą takiej techniki, która jest taka delikatna i ulotna. To jest szybciutki rysunek, szybka notatka, która ma za zadanie zachować jakiś moment w naszym życiu, jakąś obserwację. I uczniowie fajnie do tego podchodzą, ale ja im bardziej się przyglądam tym pracom, tym bardziej sobie myślę, że dla nas jako nauczycieli, dla nas jako prowadzących tych młodych ludzi to jest taki trochę papierek lakmusowy, te ich prace, które nam pokazują, co w głowach tych młodych ludzi siedzi, co jest dla nich ważne, co w danym momencie odgrywa dla nich jakąś ważną rolę – mówi nam Iwona Marcinkowska, koordynatorka konkursu.

Finał konkursu odbędzie się 13 listopada w Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu.