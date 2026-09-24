Groteskowa drama trzech kobiet. „Prezydentki” na deskach Teatru im. Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu

Na Scenie Kameralnej kaliskiego Teatru pierwszą premierą sezonu 2026/2027 będą „Prezydentki” austriackiego dramatopisarza Wernera Schwaba w przekładzie Moniki Muskały w reżyserii Wojciecha Urbańskiego.
Myślę, że to jest taki tekst, który opowiada o trzech kobietach, które w jakiś taki rozpaczliwy sposób próbują nadać sens swojemu życiu. Myślę, że aktualne jest to, że w sumie te trzy kobiety, głęboko nieszczęśliwe, zranione, straumatyzowane, biedne, mimo wszystko mogłyby sobie pomóc, mogłyby okazać sobie ciepło, miłość, wypełnić braki, które mają. A z jakiegoś powodu, same będąc ofiarami, nie potrafią tego zrobić i próbują budować swoje szczęście na nieszczęściu drugiej osoby – mówi reżyser Wojciech Urbański.
W spektaklu zobaczymy trzy kaliskie aktorki: Agnieszkę Dzięcielską, Ewę Kibler oraz Bożenę Remelską. Praca nad tym tekstem jest wymagająca.
Mam nadzieję, że widz nie będzie obojętny. Jeżeli chce się śmiać, bardzo proszę. Jeżeli chce się zdenerwować na nas, na cały świat, to właśnie o to chodzi. Może sobie pomyśli, jak to właściwie jest ze mną, z sąsiadem, z rodziną. Nie może widz wyjść z teatru obojętny na to, co zobaczył – dodaje Bożena Remelska.
Premiera w piątek, 25 września na Scenie Kameralnej. Początek o 19.00. Popremierowe pokazy „Prezydentek” obejrzeć będzie można 26 i 27 września oraz 2, 3, 4 października 2026 r