Groteskowa drama trzech kobiet. „Prezydentki” na deskach Teatru im. Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu

Mam nadzieję, że widz nie będzie obojętny. Jeżeli chce się śmiać, bardzo proszę. Jeżeli chce się zdenerwować na nas, na cały świat, to właśnie o to chodzi. Może sobie pomyśli, jak to właściwie jest ze mną, z sąsiadem, z rodziną. Nie może widz wyjść z teatru obojętny na to, co zobaczył – dodaje Bożena Remelska.