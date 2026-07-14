Kalisz. Koniec wakacyjnej laby! Szczypiorniści Netland MKS-u wrócili do treningów

Szczypiorniści Netland MKS-u Kalisz wrócili do treningów. Przygotowania do nadchodzącego sezonu Orlen Superligi rozpoczęły się w poniedziałek, 13 lipca. To jednak nie wszystko. Szczypiorniści z Kalisza zadebiutują w europejskich pucharach. Dlatego pierwsze tygodnie przygotowań będą stały pod znakiem ciężkiej pracy i budowania formy.

To dla nas nowe wyzwanie. Chcemy jak najlepiej przygotować się do gry w Europie i zajść tam jak najdalej. To będzie świetna promocja dla naszego klubu i miasta – mówi Rafał Kuptel.

Dobrze przepracowany okres przygotowawczy to fundament udanego sezonu. Dodaje Dawid Fedeńczak, kapitan zespołu.

Nikt nie lubi tego etapu, ale właśnie teraz buduje się formę na cały sezon. Cieszymy się też z gry w europejskich pucharach – to nagroda za poprzedni sezon i szansa na zdobycie nowych doświadczeń.

Nowy sezon będzie wymagający również z powodu zmian w ORLEN Superlidze, która od rozgrywek 2026/2027 liczyć będzie 12 zespołów. Każdy punkt może mieć ogromne znaczenie.