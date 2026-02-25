Jest wykonawca. W Kaliszu zostanie wykonany odwiert geotermalny

Po wykonaniu tych prac będziemy wiedzieli, jaka jest temperatura tej wody. Oczywiście możemy ją w tym momencie oszacować, natomiast tak na dobrą sprawę nie wiemy jaka będzie temperatura, jaka będzie ilość, jakie będzie ciśnienie, jaka będzie mineralizacja tej wody. Od wyników tych prac zależy późniejsze wykorzystanie tej wody. Natomiast podstawową sprawą jest wykonanie odwiertu na głębokości do 1700 m maksymalnie - mówi Krystian Kinastowski, prezydent Kalisza.

Odwiert zostanie wykonany w okolicach Aquaparku przy ul. Sportowej. Prace mają rozpocząć się w połowie roku.

Zostanie przygotowany plac budowy, na którym zacznie się montaż urządzenia. Później już wiercenie samo przebiega w trybie ciągłym, czyli prace trwają 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Natomiast nie powinny być one uciążliwe dla mieszkańców - dodaje Arkadiusz Biedulski, Prezes Zarządu UoS Drilling S.A.

Koszt zadania to ponad 20 milionów złotych. Z czego większość to dofinansowanie z z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.