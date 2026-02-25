Kalisz. Ruszają zapisy dzieci do przedszkoli i szkół podstawowych

3 marca rozpocznie się rekrutacja dzieci do przedszkoli. Nabór będzie odbywać się online. Rekrutacja prowadzona będzie zarówno do placówek prowadzonych przez Miasto Kalisz oraz tych niepublicznych.

Jeżeli chodzi o przedszkola prowadzone przez Miasto Kalisz to naprawdę jest to doskonała oferta. Mamy świetnie przygotowaną kadrę pedagogiczną, korzystamy z wielu projektów. Już dzisiaj nie ma konieczności odpłatności w przedszkolach publicznych z zajęć dodatkowych, a jest ich naprawdę bardzo, bardzo dużo, bo jest i rytmika, i szachy, i robotyka, i zajęcia ekologiczne, i artystyczne - mówi Ewelina Dudek, naczelnik Wydziału Edukacji w Urzędzie Miasta Kalisza.

Z ofertami placówek można zapoznać się TUTAJ

3 marca rozpoczną się także zapisy dzieci do szkół podstawowych.

Wzorem poprzednich lat najpierw prowadzimy zapisy dzieci z rejonu danej szkoły. Jeżeli w tych szkołach, po zapisach pozostaną wolne miejsca, to dopiero przechodzimy do naboru, który odbędzie się pod koniec maja - dodaje Ewelina Dudek.

Z ofertami placówek można zapoznać się TUTAJ