Jarmark Archeologiczny na kaliskim Zawodziu ZDJĘCIA

Dopisała pogoda, dopisała frekwencja. W sobotę, 2 maja w Rezerwacie Archeologicznym w Kaliszu pojawiło się mnóstwo osób.Odwiedzający mogli przenieść się do czasów antycznych korzeni miasta. Po jednej stronie rezerwatu pojawili się Celtowie, przedstawiciele kultury przeworskiej i wielbarskiej, a po drugiej Imperium Rzymskiego. Uczestnicy mogli także zobaczyć walki gladiatorów, czy pokazy rzemiosł. Kto nie zdążył dziś, ma szansę jutro. W niedzielę, 3 maja organizatorzy zapraszają od 12.00 do 18.00.

