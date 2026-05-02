Jarmark Archeologiczny na kaliskim Zawodziu ZDJĘCIA

Marta Rajewska
2026-05-02 22:00

Stoiska edukacyjne, walki gladiatorów, pokazy rzemiosł. Rezerwat Archeologiczny na kaliskim Zawodziu po raz kolejny zaprosił na Jarmark Archeologiczny. Odwiedzający mogli przenieść się do czasów antycznych korzeni miasta.

Dopisała pogoda, dopisała frekwencja. W sobotę, 2 maja w Rezerwacie Archeologicznym w Kaliszu pojawiło się mnóstwo osób.Odwiedzający mogli przenieść się do czasów antycznych korzeni miasta. Po jednej stronie rezerwatu pojawili się Celtowie, przedstawiciele kultury przeworskiej i wielbarskiej, a po drugiej Imperium Rzymskiego. Uczestnicy mogli także zobaczyć walki gladiatorów, czy pokazy rzemiosł. Kto nie zdążył dziś, ma szansę jutro. W niedzielę, 3 maja organizatorzy zapraszają od 12.00 do 18.00.

