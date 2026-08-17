Dzień otwarty w Pokazowej Zagrodzie Zwierząt. OKL w Gołuchowie zaprasza

Ośrodek Kultury Leśnej w Gołuchowie zaprasza na Dzień Otwarty w Pokazowej Zagrodzie Zwierząt. W centrum wydarzeń będzie ŻUBR.

Spotkanie będzie jednak czymś więcej niż tylko możliwością obserwowania tych niezwykłych zwierząt. To także opowieść o historii odbudowy populacji żubra, pracy leśników, znaczeniu hodowli zachowawczej, odpowiedzialnej opiece weterynaryjnej oraz o tym, jak ważną rolę w ochronie przyrody odgrywa edukacja.

Mówi Anna Błaszczyk, rzecznik Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie.

W programie:

9:00 – pokazowe karmienie żubrów i oficjalne otwarcie wydarzenia,

9:30–14:00 – zwiedzanie gospodarczej części Pokazowej Zagrody Zwierząt w 15-osobowych grupach z przewodnikiem; grupy wyruszają o godz.: 9:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30 i 14:00,

Uwaga. Wejście do części gospodarczej Pokazowej Zagrody Zwierząt będzie możliwe wyłącznie po wcześniejszym dokonaniu telefonicznego zgłoszenia: tel. 62 76 15 045, od poniedziałku do piątku, w godz. 7:00–15:00 (oprócz 14.08.2026 r.).

14:00 – zwiedzanie połączone z wykładem ekspertów,

15:00 – rozstrzygnięcie konkursu „Imię dla żubra”,

16:00 – spotkanie z ekspertami: prof. dr hab. Wandą Olech-Piasecką z Katedry Genetyki i Ochrony Zwierząt SGGW w Warszawie, prezes Stowarzyszenia Miłośników Żubrów oraz dr. hab. Wojciechem Bieleckim prof. uczelni, z Katedry Patologii i Diagnostyki Weterynaryjnej Instytutu Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie; będzie to czas na rozmowę i pytania dotyczące działalności zagrody, hodowli żubrów, historii gatunku, jego zachowania i zwyczajów,

17:00 – pokazowe karmienie żubrów, lekcja edukacyjna i zakończenie wydarzenia.