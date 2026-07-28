14-latek chciał uciec policji na hulajnodze. Skończyło się zderzeniem z radiowozem!

Niebezpieczny finał policyjnej kontroli w Kaliszu. W czwartkowy wieczór (23 lipca), policjanci zatrzymali do kontroli drogowej 14-latka poruszającego się hulajnogą elektryczną. Nastolatek nie zamierzał jednak podporządkować się poleceniom funkcjonariuszy i podjął próbę ucieczki.

Pościg nie trwał długo. W jego trakcie chłopak uderzył hulajnogą w policyjny radiowóz, a chwilę później stracił panowanie nad pojazdem i przewrócił się. Na szczęście nie odniósł poważniejszych obrażeń.

Policjanci poinformowali, że materiały dotyczące sprawy zostaną przekazane do sądu rodzinnego, który zdecyduje o dalszych konsekwencjach wobec 14-latka.

Funkcjonariusze podkreślają, że zdarzenie jest kolejnym dowodem na to, jak niebezpieczna może być chwila brawury na drodze.

Policja apeluje do młodych użytkowników hulajnóg elektrycznych o przestrzeganie przepisów, unikanie ryzykownych zachowań i pamiętanie, że hulajnoga jest pojazdem, którego prowadzenie wiąże się z odpowiedzialnością.

Mundurowi zwracają się również do rodziców i opiekunów z prośbą o rozmowy z dziećmi na temat zasad bezpiecznego poruszania się po drogach oraz konsekwencji lekkomyślnych decyzji. Jak podkreślają funkcjonariusze, świadomość zagrożeń i znajomość przepisów mogą uchronić młodych ludzi nie tylko przed wypadkiem, ale także przed problemami prawnymi.